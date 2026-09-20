Michael Carrick, pelatih Manchester United, menegaskan pentingnya untuk tidak membiarkan kontroversi wasit yang mewarnai kekalahan timnya dari Manchester City dalam laga derbi pekan lalu memengaruhi sisa musim, seraya menyebut bahwa permintaan maaf dari para pejabat atas kesalahan itu tidak berarti banyak.

Howard Webb, ketua komite wasit di asosiasi wasit profesional, pekan ini mengungkapkan kekecewaan mendalamnya atas disahkannya gol Erling Haaland, meski ada upaya Enzo Fernandez memainkan bola dari posisi offside, dalam momen yang menentukan kemenangan Manchester City dengan skor 1-0, kendati Phil Foden diusir keluar lapangan pada menit ke-23.

Keadaan Manchester United tidak membaik sepanjang pekan, setelah mereka membuang keunggulan dua gol dan kalah di kandang sendiri dari Brighton dengan skor 2-3, Rabu malam, sehingga tersingkir dari Piala Liga Inggris di babak pertama, dan Carrick menelan kekalahan kedua beruntun di kandangnya untuk pertama kalinya sejak menjabat pada Januari lalu.

Kritik dan analisis media yang mengiringi kedua pertandingan itu mengingatkan kembali, meski Carrick tidak membutuhkan hal itu, betapa cepatnya krisis membesar dan narasi berubah di Old Trafford, tetapi sang pelatih saat ini berupaya melampaui apa yang telah terjadi dan berfokus pada laga menghadapi Fulham, yang dijadwalkan berlangsung Minggu di kandang lawan.

Carrick berkata, mengomentari kesalahan wasit tersebut, dalam pernyataan yang disorot jaringan "ESPN": "Mungkin hal itu berdampak pada satu momen tertentu, dan bisa jadi dampaknya besar, tetapi kita tidak boleh membiarkannya memengaruhi sisa musim, karena kini terserah pada kami untuk kembali ke jalur kemenangan secepat mungkin."

Carrick menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan pada para wasit, tetapi ia menambahkan: "Permintaan maaf tidak berarti banyak. Saya bisa menghargai dan menghormati pengakuan mereka atas kesalahan itu serta mengangkat tangan mereka sambil berkata: kami keliru dalam keputusan ini. Saya kira hal-hal semacam ini memang terjadi."

Ia melanjutkan: "Tetapi kami harus terus maju dan menghadapi apa pun yang ada di depan kami, dan mungkin kami akan mendapatkan satu atau dua keputusan yang menguntungkan kami di kemudian hari, dalam kerangka keseimbangan atau persentase atau hukum rata-rata, atau apa pun itu."

Ia menyambung: "Tetapi itu adalah keputusan yang sangat besar yang sulit diterima, dan berdampak luar biasa pada pertandingan, itulah sebabnya hal ini terasa sangat sulit."

Kontroversi seputar gol Haaland menarik perhatian publik dari kegagalan Manchester United menembus pertahanan Manchester City, yang bermain dengan sepuluh pemain sejak pertengahan babak pertama.

Meski Kobbie Mainoo dan Marcus Rashford melepaskan dua tembakan yang membentur tiang, dan Gianluigi Donnarumma menggagalkan peluang menentukan dari Bryan Mbeumo pada masa tambahan waktu, Manchester United kesulitan menciptakan peluang meski unggul jumlah pemain.

Setelah tim membuang keunggulan dua gol dan kalah di kandang dari Brighton untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, pada bulan yang sama ketika mereka dua kali bermain imbang setelah unggul melawan Everton dengan skor 2-2, Carrick menghadapi pertanyaan mengenai hilangnya naluri untuk menuntaskan pertandingan yang menjadi ciri khas generasi-generasi Manchester United sebelumnya.

Ia mengurai: "Saya kira ini berkaitan dengan apa yang terjadi selama sepekan terakhir atau sekitar itu, dan dengan beberapa hal yang muncul dalam pertandingan-pertandingan itu, tetapi bukan berarti tiba-tiba ada masalah yang besar dan raksasa, dan inilah keseimbangan yang harus saya nilai."

Ia menutup: "Sangat mudah, hanya karena hal-hal ini terjadi baru-baru ini, untuk tiba-tiba menganggapnya sebagai masalah yang sudah berlangsung lama, dan ini bagian dari pemahaman kami sebagai tim tentang apa yang bisa terjadi dalam sepak bola selama beberapa pertandingan, serta apa yang perlu kami perbaiki pada tahap berikutnya."



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