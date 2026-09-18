Pelatih Michael Carrick memikul tanggung jawab atas awal buruk Manchester United musim ini, namun pada saat yang sama ia menyerukan agar segala hal ditempatkan dalam konteksnya, menegaskan bahwa rentetan hasil buruk bukanlah akhir dari segalanya.

Manchester United menempati peringkat ke-13 di klasemen Premier League, dan baru meraih satu kemenangan dalam empat laga pertamanya di kompetisi tersebut.

United kalah di derbi Manchester, sebelum menelan kekalahan mengejutkan dengan skor 2-3 dari Brighton di Piala Liga Inggris, meski sempat unggul 2-0.

Kekalahan itu merupakan pertama kalinya United kalah di kandangnya setelah sempat unggul 2-0 sejak 50 tahun lalu, sementara para pemain juga mendapat cemoohan dari suporter saat peluit akhir dibunyikan, di tengah kemarahan para pendukung.

Surat kabar Independent memuat pernyataan Carrick dalam konferensi pers menjelang laga melawan Fulham, lusa hari Minggu, pada pekan kelima Premier League.

Carrick berkata, "Ini bukanlah bencana atau malapetaka. Bukan akhir dari segalanya. Kami tidak berada dalam situasi menjalani rentetan hasil bencana yang sangat panjang. Kami memang kalah dalam dua pertandingan belakangan ini, tetapi kami merasa telah mengawali dengan baik semua pertandingan yang kami jalani, dan kami hadir di dalamnya, kalau bukan menjadi tim yang lebih baik di awal laga."

Ia menegaskan, "Bukan berarti kami benar-benar kesulitan sepanjang waktu. Kami melakukan banyak hal baik dalam pertandingan-pertandingan itu... dan dari sanalah kepercayaan diri datang. Hal-hal baik yang kami lakukan hilang begitu saja karena atmosfer di sekitar kami dengan satu atau lain cara, tetapi hal itu tidak hilang bagi kami."

Ia menekankan, "Ini bukan permainan saling menyalahkan. Salahkan saya, tidak masalah. Saya akan memikul tanggung jawab apa pun itu, tetapi ini bukan soal menyalahkan orang."

Ia menjelaskan, "Bagi kami, ini soal menemukan solusi dan menjadi lebih baik. Ini menyangkut kami semua, sebagai klub sepak bola, sebagai sekelompok pemain, staf pelatih, pemilik, dan para suporter. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Saya hanya tahu ke mana kami ingin menuju, dan kami ingin sampai ke sana dengan cepat."

Ketika ditanya apakah ia merasa berada di bawah tekanan untuk mengubah situasi dengan cepat, Carrick berkata, "Saya rasa hal itu akan membutuhkan lebih dari sekadar satu atau dua pertandingan berhasil. Saya benar-benar benci kalah, tetapi itu tidak berarti dunia telah runtuh. Hal itu tidak boleh terjadi bagi kami, karena kami harus tampil baik, kami harus menang, dan masih banyak pertandingan di depan kami."

Carrick juga menyerukan pengendalian diri dalam menyikapi perbincangan seputar Jay Gabriel, pemain akademi Manchester United berusia 15 tahun, yang menjadi sorotan berita pekan ini di tengah laporan yang menyebutkan bahwa ia berniat meninggalkan klub menyusul perselisihan antara keluarganya dan United, mengingat ia mendapat minat yang semakin besar dari Real Madrid.

Carrick tidak memberikan perkembangan apa pun mengenai masa depan pemain tersebut, tetapi ia berkata, "Saya rasa ia adalah anak yang masih muda, dan tentu penting bagi kami untuk tidak mengumbar apa pun ke publik di sini."

Ia menutup, "Saya rasa dengan besarnya perhatian, sorotan, dan segala hal yang mengelilinginya, kami harus berhati-hati dan rasional, serta memikirkan dirinya dan keselamatannya di atas segala hal lain."

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