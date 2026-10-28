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Manajer Manchester United Michael Carrick dan kapten tim Bruno Fernandes dilaporkan telah mengadakan pembicaraan secara pribadi untuk meredakan ketegangan yang belakangan muncul di ruang ganti. Hubungan keduanya menjadi sorotan setelah gelandang serang asal Portugal itu hanya duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan saat Manchester United menelan kekalahan memalukan di kandang dari Bournemouth.

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Ketegangan internal di Carrington

Carrick dan Fernandes telah berbicara untuk meredakan ketegangan menjelang lawatan tim ke markas Chelsea pada Sabtu ini. Suasana di pusat latihan klub di Carrington disebut tegang menyusul serangkaian hasil buruk yang membuat Manchester United terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Liga Primer Inggris.

Fernandes, 32 tahun, tidak dimainkan saat United kalah 3-0 dari Bournemouth pada Minggu. Keputusan Carrick mencadangkan gelandang berpengaruh itu dipandang sebagai langkah disipliner yang berani. Carrick sendiri kesulitan mempertahankan otoritasnya di tengah rentetan hasil buruk. Menurut BBC Sport, keduanya berbicara secara pribadi di tempat latihan klub pada Selasa untuk membahas persoalan yang mengancam menggagalkan musim mereka.

Pemain asal Portugal itu dicadangkan setelah ia mengkritik taktik Carrick menyusul kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions. Meski pertemuan pada Selasa dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara manajer dan kaptennya, belum jelas apakah Fernandes, yang ditunjuk sebagai kapten klub pada 2023, meminta maaf atas kritiknya.

Carrick bertahan setelah rapat petinggi klub

Terlepas dari ketegangan internal dan penampilan buruk melawan Bournemouth, petinggi United memilih untuk tetap mempertahankan manajernya untuk saat ini. Meski Carrick secara luas diperkirakan akan dipecat setelah kekalahan pada Minggu, ia akan tetap memimpin tim dalam laga Liga Primer Inggris di Stamford Bridge. Dewan klub memandang keterpurukan United saat ini, dengan hanya satu kemenangan dalam delapan pertandingan liga, sebagai masalah yang lebih luas dan bukan semata-mata kesalahannya.

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Dewan United memutuskan bahwa pria berusia 45 tahun itu layak mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan di Old Trafford, meski tim terpuruk di peringkat ke-16 Liga Primer Inggris. Di kalangan pengambil keputusan klub, muncul pandangan bahwa kesalahan tidak semata-mata berada pada staf pelatih. Para petinggi klub merasa para pemain United, yang menurut mereka merupakan skuad yang mampu lolos ke Liga Champions, tampil jauh di bawah kemampuan dan juga harus memikul sebagian tanggung jawab.

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Kembalinya Mainoo jadi kabar baik menjelang rangkaian laga penentu United

Carrick mendapat kabar baik lainnya pada Rabu, ketika gelandang Kobbie Mainoo kembali berlatih setelah absen selama dua pekan akibat cedera.

United kini menghadapi rangkaian pertandingan berat, dimulai dengan lawatan ke markas Chelsea pada Sabtu. Tantangan bagi tim Carrick tidak akan menjadi lebih ringan. Mereka akan menjamu Roma, yang sedang tampil bagus dan berada di papan atas Serie A, pada Selasa, sebelum menyambut Aston Villa yang kembali menunjukkan performa bagus di Old Trafford pada 8 November.

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Rencana cadangan telah disiapkan

Meski Carrick masih menjabat untuk saat ini, klub dilaporkan tetap membuka opsi lain jika rentetan laga tanpa kemenangan berlanjut. Sumber-sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa klub telah memasukkan mantan manajer Newcastle United Eddie Howe serta mantan pelatih timnas Jerman dan Bayern Munich Julian Nagelsmann ke dalam daftar kandidat pengganti Carrick. Pencarian calon penerus itu menunjukkan betapa tidak pastinya posisi Carrick saat ini di 'Teater Impian'.