Jamie Carragher, legenda Liverpool, mengkritik Real Madrid, meski Los Blancos meraih comeback dramatis pada Rabu kemarin melawan Roma.

Real Madrid mengubah ketertinggalan 1-3 di markas Roma menjadi kemenangan dramatis 4-3, sehingga terhindar dari kekalahan pertama di Liga Champions musim ini, dan meraih kemenangan menegangkan pada laga yang berlangsung Rabu malam di Stadion "Olimpico" dalam pekan kedua fase liga.

Namun meski begitu, Carragher tidak terkesan dengan penampilan Real Madrid, dan menegaskan bahwa level permainan tim tidak stabil.

Carragher mengatakan, menurut surat kabar "AS": "Sangat sulit bagi pelatih mana pun untuk datang ke Real Madrid dan tetap mempertahankan gaya khasnya."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Dia melanjutkan: "Dia harus memperbaiki performa para penyerang. Mourinho tidak bisa menjadi dirinya sendiri di Real Madrid. Comeback mereka dalam pertandingan tidak meyakinkan, dan kamu merasa seperti semuanya runtuh atau tidak berjalan sebagaimana mestinya."

Mantan bintang Liverpool itu menutup: "Mereka nyaris tidak mampu menjaga kekompakan. Sangat mungkin mereka kalah dari Barcelona lalu kehilangan gelar LaLiga."