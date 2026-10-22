Jamie Carragher, legenda Liverpool, mengkritik Bruno Fernandes, kapten Manchester United, karena meragukan taktik pelatihnya Michael Carrick, setelah kekalahan 4-1 dari Como pada Rabu kemarin di Liga Champions Eropa, namun ia meyakini hal itu mungkin menjadi akhir dari perjalanan sang pelatih Manchester United.

Fernandes meragukan keputusan untuk tidak menekan Como secara man-to-man seusai pertandingan, sementara Carrick menanggapinya dalam konferensi pers dengan berkata: "Jika kamu tidak berlari ke belakang, maka kamu tidak akan menang."

Pernyataan Bruno itu muncul hanya berselang lebih dari sepekan setelah rekan setimnya Lisandro Martinez mengkritik manajemen klub menyusul kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid, dan Carragher mengkritik pernyataan pemain Argentina tersebut, serta menunjukkan sikap serupa terhadap pendapat kapten Manchester United itu.

Carragher berkata di saluran "CBS Sports": "Kami sudah mengatakan bahwa Lisandro Martinez benar-benar melewati batas ketika ia mengkritik hierarki."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Sky Sports": "Tetapi Bruno Fernandes melakukan hal itu merupakan sesuatu yang memalukan. Musim lalu, ia memenangi penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini, dan jasa atas hal itu patut diberikan kepada Michael Carrick yang menjabat sebagai direktur teknik. Ia tidak akan mendapatkan penghargaan itu tanpa Carrick, yang mengembalikannya ke posisi yang tepat."

Ia melanjutkan: "Perilakunya dan caranya menangani berbagai hal sama sekali tidak benar. Ia bersikap seperti ini karena digantikan dan merasa dipermalukan malam ini oleh sang pelatih."

Ia menambahkan: "Ketika ia berbicara soal pressing, baik itu man-to-man maupun zonal pressing, Bruno Fernandes selama bertahun-tahun justru menjadi penyebab Manchester United tidak mampu melakukan pressing."

Bintang Liverpool masa lalu itu meneruskan: "Ia berlari ke mana-mana seperti anak kecil di halaman sekolah demi para suporter. Mereka semua mengira ia mengerahkan usaha besar, padahal tidak demikian. Ia justru menguras tenaga seluruh pemain lainnya dengan caranya itu."

Ia menjelaskan: "Ia memang tidak bermain di era kesuksesan Manchester United, tetapi bertahun-tahun lalu ada seorang kapten bernama Bryan Robson, salah satu pemain terhebat yang pernah membela Manchester United sepanjang masa."

Ia menuturkan: Ia tidak bermain untuk tim yang memenangi liga atau piala Eropa setiap tahun, namun ia tetap dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah membela klub. Ia tidak pernah melakukan pengkhianatan apa pun terhadap pelatih atau pemain, justru ia terus membela Manchester United dengan sekuat tenaga."

Ia menambahkan: "Menyaksikan Bruno bermain setiap pekan, dengan terus-menerus mengangkat kedua lengannya di hadapan para pemain, merupakan hal yang memalukan ketika ia mengkritik pelatih mengingat penampilannya musim ini di atas lapangan. Perilaku yang sangat buruk, dan tidak pantas bagi seorang kapten Manchester United."

Ia melanjutkan: "Berapa banyak pelatih yang pernah bekerja bersamanya? Apakah setiap pelatih di Manchester United tidak memiliki identitas yang khas?"

Ia menyela: "Cesc Fabregas (pelatih Como), menurut saya adalah pelatih muda terbaik dari segi kualitas, tetapi Manchester United rusak dari puncak hierarki hingga ke bawah. Segala sesuatu di klub itu rusak."

Ia meneruskan: "Keadaan ini tidak bisa terus berlanjut untuk klub sebesar ini. Saya senang Michael Carrick menyatakan hal itu tentang Bruno Fernandes. Mereka tidak berlari, karena mereka memang tidak berlari. Saya sangat senang ia menariknya keluar dari pertandingan, dan senang pula ia menanggapinya dengan setimpal."

Meski Carragher mungkin senang dengan reaksi Carrick terhadap Fernandes, ia mengakui bahwa hal itu bisa menjadi tetesan terakhir yang membuat gelembung pecah bagi mantan pemain lini tengah tersebut sebagai pelatih Manchester United.

Carragher menambahkan: "Ini hal yang memalukan. Tetapi yang paling buruk adalah saya rasa tidak banyak orang yang mengira Manchester United bisa menang malam ini."

Ia melanjutkan: "Jadi, dari beberapa sisi, hasil ini tidak tampak mengejutkan. Menurut saya cara terjadinya itulah bagian yang mengejutkan."

Ia meneruskan: "Saya rasa ini adalah hasil yang buruk dan penampilan yang buruk hingga bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi sang pelatih, sayangnya."

Ia menutup: "Pemuda yang baik, pemain yang bagus bagi Manchester United, menampilkan permainan luar biasa musim lalu, tetapi tampaknya pelatih Manchester United yang lain akan kembali tumbang."



