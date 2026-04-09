Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4

Diterjemahkan oleh

Carragher mengkritik keras bintang Liverpool: Penampilannya sangat buruk sepanjang musim

Legenda Liverpool marah setelah kekalahan dari Paris

 Legenda Liverpool, Jamie Carragher, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam setelah timnya kalah dari Paris Saint-Germain, Rabu kemarin.

Paris Saint-Germain melangkah ke semifinal Liga Champions, setelah meraih kemenangan berharga atas tamunya Liverpool dengan skor 2-0, Rabu malam, di Stadion Parc des Princes, pada leg pertama perempat final.

Setelah pertandingan, Jamie Carragher tidak ragu-ragu melontarkan kritik tajam kepada Arne Slot, manajer teknis, karena mengandalkan formasi pertahanan dengan lima pemain.

 Carragher berkomentar kepada CBS Sports, "Pelatih mencoba menerapkan sesuatu, tetapi dia benar-benar salah dari segi taktik."

Dia mencatat bahwa Liverpool justru mengalami kesulitan lebih besar dengan formasi ini dibandingkan dengan formasi pertahanan tradisional empat pemain.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Champions League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Namun, penampilan Ibrahima Konaté-lah yang menuai kritik paling tajam dari mantan pemain internasional Inggris tersebut. 

Dengan sangat keras, Carragher tidak ragu menyoroti fluktuasi performa bek Prancis yang mengkhawatirkan: "Penampilannya bencana sepanjang musim, dan lagi-lagi buruk malam ini. Dia membuat kesalahan di setiap pertandingan." 

Kata-kata keras ini sangat bertolak belakang dengan pandangannya yang lebih toleran terhadap Virgil van Dijk, yang menurutnya mendapat kritik yang tidak adil.

 Meskipun memberikan penilaian yang keras, Carragher juga memastikan untuk menyoroti kualitas Paris Saint-Germain, dengan membandingkannya dengan tim Barcelona yang dipimpin oleh Pep Guardiola.

(Baca juga)... Video: PSG menghormati kedatangan Liverpool di perempat final Liga Champions

