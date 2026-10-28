Trent Alexander-Arnold belum mampu memenuhi ekspektasi yang diharapkan darinya sejak bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2025 dari Liverpool, setelah menjalani perjalanan panjang di Anfield, di mana bek asal Inggris itu kini melewati periode tersulit dalam kariernya.

Angka-angka mencerminkan besarnya kesulitan pemain internasional Inggris tersebut dalam memantapkan posisinya bersama klub ibu kota di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, di mana ia hanya memulai empat pertandingan saja musim ini, dan kini turun menjadi pilihan ketiga di posisi bek kanan di belakang Fede Valverde dan Denzel Dumfries.

Pertandingan El Clasico musim lalu menjadi contoh terbaik dari peminggiran dirinya. Dalam kemenangan 2-1 Real Madrid atas Barcelona, Alexander-Arnold hanya bermain pada masa tambahan waktu, sebuah penampilan simbolis yang mencerminkan level dan situasinya saat ini di dalam tim.

Carragher: Saya Akan Memulangkannya Segera

Situasi ini sampai ke telinga legenda Liverpool Jamie Carragher, yang tidak ragu mempertanyakan keputusannya meninggalkan Liverpool.

Dalam podcast "The Overlap", mantan bek Liverpool itu berkata dengan terus terang: "Saya akan memulangkannya. Saya rasa ia melakukan kesalahan fatal dengan pergi. Mereka bermain dengan seorang gelandang di posisi bek kanan, bahkan di El Clasico, Denzel Dumfries dimainkan sebagai pengganti. Jadi ketika kamu menjadi pilihan ketiga di sebuah klub, sudah jelas mereka ingin kamu mencari jalan keluar."

Carragher menambahkan: "Saya rasa ia melakukan kesalahan fatal," seraya menjelaskan bahwa setiap kemungkinan kepulangan harus memenuhi kebutuhan olahraga Liverpool.

Liverpool Kehilangan Kreativitasnya

Terlepas dari situasinya saat ini di Madrid, Carragher menyoroti celah besar yang ditinggalkan Alexander-Arnold di Anfield.

Ia menjelaskan bahwa sang bek merupakan unsur penentu dalam membangun serangan Liverpool berkat kemampuannya mengirim umpan-umpan panjang dan menciptakan peluang dari sayap, dengan berkata: "Robertson hebat, tetapi kami mengalami masalah dalam membangun serangan dari belakang melalui dua bek kami. Kami benar-benar kehilangan kreativitasnya."



