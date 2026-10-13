Andy Carroll, striker Inggris yang pernah bermain untuk Liverpool dan Newcastle, mengungkap detail pelecehan seksual yang dialaminya beberapa tahun lalu. Ia menegaskan bahwa dampak kejadian tersebut masih terus menghantuinya, meski ia menerima dukungan besar setelah identitas pelaku terungkap, dalam kasus yang kembali menyoroti pengalaman menyakitkan yang dialami sebagian pemain jauh dari sorotan publik.

Carroll, yang kini berusia 37 tahun, menjelaskan saat tampil dalam program "Football Uncensored" bersama jurnalis Piers Morgan bahwa insiden itu lama membebani pikirannya. Ia menanti dengan penuh kecemasan munculnya nama orang yang melecehkannya, hingga identitas pelaku terungkap, yang kemudian membuatnya masuk ke dalam kondisi panik dan menarik diri, serta tak lagi ingin berbicara dengan siapa pun.

Kejadian itu berlangsung pada malam setelah salah satu pertandingan Newcastle United, ketika Carroll mengundang seorang kenalannya untuk menonton pertandingan tinju, sebelum ia terbangun usai menenggak beberapa minuman dan mendapati orang tersebut berusaha melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Pemain tersebut menuturkan detail insiden itu dalam bukunya "Owning It", dan menjelaskan bahwa ia melawan pelaku serta mendorongnya kuat-kuat agar menjauh darinya.

Carroll mengungkap bahwa orang yang melecehkannya adalah koreografer dan penari Kevin Adams, yang dijatuhi hukuman 20 bulan penjara pada tahun 2023 setelah dinyatakan bersalah di Chelmsford Crown Court, dan juga dimasukkan ke dalam daftar pelaku kejahatan seksual.

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Laporan tersebut menyebutkan bahwa Adams berusaha menampilkan dirinya sebagai korban, namun hakim menolak versi ceritanya dan menyebutnya sebagai kisah yang dibuat-buat.

Carroll berkata soal pengalamannya: "Ada hal-hal yang tidak bisa kamu lewati, dan saya tidak akan pernah bisa melewati hal itu." Ia menambahkan bahwa dirinya merasa sedikit lega setelah kebenaran diketahui, dan ia mendapat dukungan dari orang-orang yang memahami apa yang telah dilaluinya.

Ia menjelaskan bahwa terungkapnya nama pelaku merupakan momen yang sangat sulit bagi dirinya, setelah ia lama memikirkan kapan kebenaran itu akan terungkap ke publik.

Dalam kejutan lain, striker Dagenham & Redbridge yang bermain di kasta keenam Liga Inggris itu menegaskan bahwa beberapa pemain terkenal menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka pernah mengalami hal serupa. Ia menyebut dirinya menerima panggilan dan pesan dukungan dari dalam lingkungan sepak bola.

Ia menambahkan bahwa ratusan pesan yang diterimanya mendorongnya untuk berbicara secara terbuka, agar pengalaman semacam itu tidak terkurung dalam kebisuan.

Carroll juga mengenang masa-masa sulit yang dilaluinya saat berada di Newcastle. Ia menjelaskan bahwa apa yang dialaminya di balik layar memberi dampak pada dirinya, dan saat itu ia tidak merasa mendapatkan dukungan yang dibutuhkannya. Namun ia menegaskan bahwa situasinya kini berbeda, setelah ia mendapatkan dukungan dari rekan-rekan setim, staf kepelatihan, dan para suporter, yang menunjukkan solidaritas mereka kepadanya.