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Carnevali Sassuolo Getty

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Carnevali: "Bursa transfer? Ya, kami bisa berbuat lebih banyak, tetapi saya baru berada di Juventus selama tiga bulan"

Juventus

Giovanni Carnevali, CEO Juventus, berbicara kepada Dazn sebelum laga melawan Sassuolo: "Tiga belas tahun di sini tidak mudah dilupakan, ini adalah perjalanan yang bukan hanya soal olahraga tetapi juga soal kemanusiaan".


"Gol mantan seperti kata Spalletti? Pelatih itu hebat dan menyenangkan, yang diperlukan adalah menurunkan susunan pemain yang bisa mencetak gol. Pertandingan sulit, targetnya adalah menang"


"Di bursa transfer kami berusaha membangun tim yang kompetitif, skuadnya bagus tetapi jadwalnya banyak. Duet penyerang punya kualitas besar, pelatih yang akan memutuskan"


"Kesulitan di bursa transfer? Bukan hanya soal waktu tetapi juga situasi, kami telah mempertimbangkan kualitas beberapa pemain. Saya sudah berada di Juventus selama tiga bulan, kami bisa berbuat lebih banyak tetapi kami puas"

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