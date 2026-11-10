Carlos Vicens jadi pelatih Lyon hanya tiga pekan setelah dipecat Braga, gantikan Paulo Fonseca yang akan bergabung dengan Sporting

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Mantan asisten pelatih Manchester City, Carlos Vicens, ditunjuk sebagai pelatih baru Lyon, klub Ligue 1, hanya tiga pekan setelah dipecat oleh klub Portugal Braga. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu menggantikan Paulo Fonseca di Groupama Stadium. Fonseca hengkang pekan lalu untuk menangani klub masa kecilnya, Sporting CP.

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Pelatih asal Spanyol gantikan juru taktik asal Portugal yang hengkang

Vicens kembali melatih kurang dari sebulan setelah kehilangan pekerjaannya di Braga pada 20 Oktober, ketika klub Portugal itu berada di peringkat kedelapan klasemen liga domestik. Fonseca mengakhiri kiprahnya selama hampir dua tahun di Prancis pekan lalu setelah menerima tawaran untuk kembali ke Lisbon. Bersama pelatih kepala yang baru, anggota staf kepelatihan Mario Enguidanos, Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez dan Ramiro Marin juga pindah ke Lyon.

Klub Prancis jelaskan penunjukan pelatih

Sebelum mulai menangani tim senior musim panas lalu dan mencatatkan 41 kemenangan, 19 hasil imbang serta 16 kekalahan dalam 76 pertandingan bersama Braga, pelatih asal Spanyol itu menghabiskan delapan tahun di City. Ia bergabung dengan klub Inggris tersebut sebagai pelatih tim junior pada 2017, lalu menjadi pelatih tim U-18 sebelum masuk ke staf tim utama Pep Guardiola pada 2021 sebagai asisten dan spesialis bola mati. Ia turut membantu City meraih treble bersejarah, dua gelar Premier League, Champions League dan Piala FA.

Menjelaskan alasan memilih mantan pelatih City itu sebagai pengganti Fonseca, pernyataan resmi Lyon menyebutkan: “Dalam mencari pelatih baru, Olympique Lyonnais menempatkan kesinambungan proyek olahraganya sebagai prioritas utama. Manajemen memilih Carlos Vicens karena pendekatannya terhadap permainan, standarnya yang tinggi, dan penekanannya pada pengembangan pemain sangat selaras dengan tujuan klub.”

Pelatih baru ungkap ambisi sejak awal

Melalui X setelah diperkenalkan, Vicens berterima kasih kepada jajaran petinggi klub karena memberinya kesempatan untuk segera kembali melatih: “Senang dan bangga bisa bergabung dengan Lyon. Terima kasih kepada klub atas kepercayaannya dan kepada semua orang atas sambutan hangatnya.”

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Menjelang pertemuannya dengan skuad dan para penggemar, pelatih berusia 43 tahun itu menambahkan: “Mulai hari ini, saya akan bekerja dengan antusiasme dan ambisi sebesar mungkin. Saya tidak sabar menjalani pertandingan pertama saya bersama para pendukung kami.”

Laga melawan Lille menanti usai jeda

Vicens akan memimpin sesi latihan pertamanya pada Selasa dan memanfaatkan jeda internasional November selama dua pekan untuk menerapkan gagasan taktiknya di lapangan latihan. Ia mewarisi skuad Lyon yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen Ligue 1 dan peringkat ke-13 klasemen fase liga Liga Europa. Pelatih asal Spanyol itu akan menjalani debutnya di laga kompetitif sebagai pelatih ketika kompetisi kasta tertinggi Prancis berlanjut dengan pertandingan melawan Lille pada Sabtu, 21 November.