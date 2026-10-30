Beralih kubu di Manchester
Tevez menggemparkan sepakbola Inggris pada 2009 ketika meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan rival sengit sekotanya, Manchester City. Saat itu, City baru mendapat suntikan investasi dari Abu Dhabi dan bertekad mengguncang hierarki yang sudah mapan di Liga Primer Inggris.
Tevez telah meraih kesuksesan besar di Old Trafford, dengan memenangkan dua gelar liga dan satu trofi Liga Champions. Namun, perselisihan sengit terkait kontrak membuatnya pindah ke klub lain di kota yang sama.
Penyerang asal Argentina itu merasa dikecewakan oleh Sir Alex Ferguson, dan mengklaim manajer legendaris asal Skotlandia tersebut mengingkari janji lisan untuk merekrutnya secara permanen setelah masa pinjamannya selama dua tahun berakhir. Ketegangan ini menjadi awal kepergiannya yang penuh perseteruan serta rivalitas berkepanjangan dengan mantan kaptennya, Neville, yang menuduh Tevez tidak menghormati sang manajer.
Tuduhan Neville dan kemarahan Tevez
Permusuhan antara Tevez dan Neville bermula dari pernyataan terbuka sang bek sayap bahwa penyerang itu tidak menangani kepergiannya dengan baik. Saat berbicara di kanal YouTube Rio Ferdinand, besarnya ketegangan di antara mereka terungkap.
Ferdinand mengingatkan mantan rekan setimnya itu: “Saat saya bermain melawanmu, kamu ingin membunuh Gary Neville.”
Topik Terkait
Tevez menyeringai tanda setuju dan menjelaskan bahwa kemarahannya dipicu oleh ketidaktahuan Neville tentang situasi sebenarnya di jajaran petinggi klub. “Gary mengatakan bahwa saya tidak menghormati Ferguson. Dia tidak memahami saya. Dia tidak memahami situasinya,” jawab Tevez.
Penyerang itu menuding mantan manajernya sebagai penyebab rusaknya hubungan mereka. “Menurut saya, sejak hari kami berbicara, Ferguson punya waktu hingga enam bulan untuk menepati janjinya. Dan dia tidak melakukannya,” tambah Tevez. “Sebaliknya, dia mulai mencadangkan saya.”
Kurangnya loyalitas
Neville tidak pernah memaafkan Tevez karena pindah ke rival sekota. Mantan pemain timnas Inggris itu kemudian menuduh sang penyerang tidak lagi berusaha maksimal pada hari-hari terakhirnya di United, sehingga memicu perdebatan di siaran televisi langsung dengan agen Tevez saat itu, Kia Joorabchian.
Saat mengenang transfer tersebut, Neville menegaskan pandangannya tentang aturan tidak tertulis bagi pemain Manchester United. “Saya tidak mengerti mengapa dia ingin mengatur kepindahan ke rival terdekat Anda,” kata Neville sebelumnya. “City sedang membangun sebuah proyek saat itu, tetapi posisi mereka masih jauh dari kami. Saya tidak bisa memahaminya, kurangnya loyalitas itu.”
Ia menambahkan: “Anda datang ke United, menjadi bagian dari tim dan mengikat diri dengan klub. Anda tidak bisa pergi dan bermain untuk mereka. Jika kami masih menginginkan Anda, Anda tidak bisa bermain untuk mereka.”
Warisan yang bertahan lama di Liga Primer Inggris
Tevez langsung menunjukkan pengaruhnya di kubu Manchester City, mencetak tiga gol dalam semifinal Piala Liga dua leg melawan United pada musim debutnya, meski City akhirnya kalah dalam duel tersebut.
Meski perselisihannya dengan manajer Roberto Mancini mendapat sorotan luas dan membuatnya menghabiskan berbulan-bulan jauh dari klub, Tevez akhirnya kembali ke tim. Ia memainkan peran penting pada fase akhir musim ketika City meraih gelar Liga Primer Inggris yang bersejarah pada 2012, mengukuhkan warisannya sebagai sosok sentral dalam pergeseran peta kekuatan sepakbola Manchester.