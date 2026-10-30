Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-5779610.jpgIMAGO
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Carlos Tevez mengaku “ingin membunuh” Gary Neville setelah hengkang secara kontroversial dari Manchester United dan pindah ke Manchester City

Ikuti GOAL di Google

Mantan bintang Manchester United dan Manchester City, Carlos Tevez, buka suara tentang rasa permusuhan mendalam yang ia rasakan terhadap Gary Neville setelah kepindahannya yang kontroversial ke rival sekota di Manchester. Penyerang asal Argentina itu mengaku geram atas kritik terbuka dari mantan kaptennya tersebut setelah ia meninggalkan Old Trafford untuk pindah ke Stadion Etihad.

Iklan

Beralih kubu di Manchester

Tevez menggemparkan sepakbola Inggris pada 2009 ketika meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan rival sengit sekotanya, Manchester City. Saat itu, City baru mendapat suntikan investasi dari Abu Dhabi dan bertekad mengguncang hierarki yang sudah mapan di Liga Primer Inggris.

Tevez telah meraih kesuksesan besar di Old Trafford, dengan memenangkan dua gelar liga dan satu trofi Liga Champions. Namun, perselisihan sengit terkait kontrak membuatnya pindah ke klub lain di kota yang sama.

Penyerang asal Argentina itu merasa dikecewakan oleh Sir Alex Ferguson, dan mengklaim manajer legendaris asal Skotlandia tersebut mengingkari janji lisan untuk merekrutnya secara permanen setelah masa pinjamannya selama dua tahun berakhir. Ketegangan ini menjadi awal kepergiannya yang penuh perseteruan serta rivalitas berkepanjangan dengan mantan kaptennya, Neville, yang menuduh Tevez tidak menghormati sang manajer.

Tuduhan Neville dan kemarahan Tevez

Permusuhan antara Tevez dan Neville bermula dari pernyataan terbuka sang bek sayap bahwa penyerang itu tidak menangani kepergiannya dengan baik. Saat berbicara di kanal YouTube Rio Ferdinand, besarnya ketegangan di antara mereka terungkap.

Iklan
Iklan

Ferdinand mengingatkan mantan rekan setimnya itu: “Saat saya bermain melawanmu, kamu ingin membunuh Gary Neville.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
CHE

CHE

Premier League

31 Okt 2026

MUN

MUN

MCI

MCI

Premier League

31 Okt 2026

BHA

BHA

Tevez menyeringai tanda setuju dan menjelaskan bahwa kemarahannya dipicu oleh ketidaktahuan Neville tentang situasi sebenarnya di jajaran petinggi klub. “Gary mengatakan bahwa saya tidak menghormati Ferguson. Dia tidak memahami saya. Dia tidak memahami situasinya,” jawab Tevez.

Penyerang itu menuding mantan manajernya sebagai penyebab rusaknya hubungan mereka. “Menurut saya, sejak hari kami berbicara, Ferguson punya waktu hingga enam bulan untuk menepati janjinya. Dan dia tidak melakukannya,” tambah Tevez. “Sebaliknya, dia mulai mencadangkan saya.”

Iklan

Kurangnya loyalitas

Neville tidak pernah memaafkan Tevez karena pindah ke rival sekota. Mantan pemain timnas Inggris itu kemudian menuduh sang penyerang tidak lagi berusaha maksimal pada hari-hari terakhirnya di United, sehingga memicu perdebatan di siaran televisi langsung dengan agen Tevez saat itu, Kia Joorabchian.

Saat mengenang transfer tersebut, Neville menegaskan pandangannya tentang aturan tidak tertulis bagi pemain Manchester United. “Saya tidak mengerti mengapa dia ingin mengatur kepindahan ke rival terdekat Anda,” kata Neville sebelumnya. “City sedang membangun sebuah proyek saat itu, tetapi posisi mereka masih jauh dari kami. Saya tidak bisa memahaminya, kurangnya loyalitas itu.”

Iklan

Ia menambahkan: “Anda datang ke United, menjadi bagian dari tim dan mengikat diri dengan klub. Anda tidak bisa pergi dan bermain untuk mereka. Jika kami masih menginginkan Anda, Anda tidak bisa bermain untuk mereka.”

Warisan yang bertahan lama di Liga Primer Inggris

Tevez langsung menunjukkan pengaruhnya di kubu Manchester City, mencetak tiga gol dalam semifinal Piala Liga dua leg melawan United pada musim debutnya, meski City akhirnya kalah dalam duel tersebut.

Iklan

Meski perselisihannya dengan manajer Roberto Mancini mendapat sorotan luas dan membuatnya menghabiskan berbulan-bulan jauh dari klub, Tevez akhirnya kembali ke tim. Ia memainkan peran penting pada fase akhir musim ketika City meraih gelar Liga Primer Inggris yang bersejarah pada 2012, mengukuhkan warisannya sebagai sosok sentral dalam pergeseran peta kekuatan sepakbola Manchester.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.