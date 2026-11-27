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Dunia sepak bola telah menghabiskan dua dekade memperdebatkan siapa yang lebih hebat di antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kini, Carlos Tevez berencana menyatukan kedua ikon itu dalam satu tim. Mantan penyerang Manchester United dan Juventus tersebut tengah menyiapkan laga perpisahan bertabur bintang yang bisa mempertemukan keduanya di lapangan di Buenos Aires.

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Pertemuan impian di La Bombonera

Tevez punya rencana besar untuk laga perpisahan resminya dari sepak bola, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember di La Bombonera. Pria Argentina berusia 42 tahun itu, yang menjalani karier gemilang di Eropa dan Amerika Selatan, telah mengundang dua pemain dengan koleksi gelar terbanyak sepanjang sejarah. Kehadiran bintang Inter Miami, Messi, dilaporkan sudah dipastikan untuk acara tersebut . Tevez pun berupaya keras agar Ronaldo, mantan rekan setimnya di United, juga datang ke Argentina.

Melihat dua rival abadi itu mengenakan seragam yang sama sudah lama menjadi impian penggemar di seluruh dunia. Ketika ditanya apakah ia benar-benar bisa membayangkan mengajak Ronaldo bermain sepak bola jalanan di Fuerte Apache, Tevez tertawa membayangkan situasi yang kacau tetapi tak terlupakan itu. “Itu akan luar biasa. Tentu saja, kami hanya akan bermain selama 20 menit; setelah itu kami tidak akan bisa pergi. Kami akan membawa kamera, bermain, lalu pergi,” kata Tevez kepada TyC Sports.

Gurauan Tevez untuk Schiavi

Jika keinginan Tevez terwujud dan kedua megabintang itu bermain di Buenos Aires, seorang mantan rekan setimnya di Boca Juniors mungkin akan menghadapi sore yang berat. Mantan penyerang itu tak melewatkan kesempatan untuk menggoda legenda klub Rolando “Flaco” Schiavi, yang pada usia 53 tahun bisa saja mendapat tugas menghadang dua penyerang paling mematikan dalam sejarah sepak bola.

“Saya pasti akan tertawa melihat Messi atau Cristiano berhadapan dengan Rolando ‘Flaco’ Schiavi. Ia bahkan tidak akan bisa melihat mereka! Saya bilang kepadanya: ‘Bersiaplah, karena kamu bahkan tidak akan melihat mereka datang. Mereka akan membuatmu terkapar telentang!’” kata Tevez di situs resmi Ballon d'Or.

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Kunjungan ke Fuerte Apache

Perayaan itu tidak akan terbatas pada lapangan Boca. Tevez juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang sangat pribadi bagi para tamu terkenalnya. Salah satu rencana yang paling menarik perhatian adalah mengajak para megabintang itu ke Fuerte Apache, lingkungan keras tempat Tevez tumbuh besar dan mendapat julukannya yang terkenal. Mantan penyerang tersebut ingin teman-temannya memahami asal-usul kesuksesannya dan merasakan lingkungan yang membentuk semangat juangnya di lapangan.

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“Pada tanggal 17, kami mengadakan jamuan makan malam resmi di Usina del Arte. Pada tanggal 18, mungkin saya akan mengajak mereka bermain dalam laga persahabatan di lingkungan tempat saya tumbuh, pertandingan kecil di Fuerte Apache. Agar mereka tahu dari mana saya berasal. Di Inggris, Italia, dan di mana pun saya berada, banyak orang memanggil saya Apache. Mereka tidak memanggil saya Carlitos, Carlos, atau Tevez, tidak satu pun. Mereka selalu memanggil saya Apache,” ungkap Tevez.

Merasakan budaya Argentina

Tevez ingin para pemain yang datang ke Amerika Selatan merasakan budaya Argentina sepenuhnya. Banyak di antara mereka belum pernah menghabiskan waktu cukup lama di negara itu selain untuk pertandingan internasional yang berlangsung di bawah pengawasan ketat. Tevez berencana menyajikan “asado a la estaca” autentik dan memperkenalkan kebiasaan setempat menikmati mate serta anggur Argentina berkualitas.

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“Kami akan melakukan hal-hal khas Argentina bersama mereka, minum mate dan anggur, serta menyantap asado a la estaca. Saya sangat antusias karena begitu banyak bintang besar akan datang dan saya ingin mereka meninggalkan Argentina dengan perasaan indah itu,” tutup Tevez.