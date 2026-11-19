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Winger Club Brugge Carlos Forbs menjadi incaran Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Everton dan Brentford untuk bursa transfer Januari. Pemain berusia 22 tahun itu memikat pemandu bakat klub-klub Liga Primer pada Selasa malam setelah mencetak gol pertamanya di level senior untuk Portugal sambil mengenakan kostum ikonis bernomor 7.

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Klub-klub Inggris pantau pemain yang bersinar di Belgia

Menurut TEAMtalk, kepindahan Forbs kembali ke Inggris pada bursa transfer musim dingin kian mungkin terjadi seiring sejumlah klub kasta tertinggi mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran resmi. Villa disebut sangat mengagumi penyerang asal Portugal tersebut, sementara Newcastle, Brighton, Everton dan Brentford terus memantau perkembangannya. Perwakilan dari beberapa klub Liga Primer disebut hadir pada Selasa malam untuk menyaksikan aksinya.

Kostum bersejarah mengiringi gol penentu kemenangan di level internasional

Forbs menandai kembalinya ke Britania Raya dengan penampilan mengesankan dalam laga internasional tengah pekan itu. Ia mencetak gol penentu kemenangan Portugal atas Wales. Gol tersebut merupakan gol pertamanya di level senior untuk tim nasional dan terasa semakin istimewa karena ia menjadi pemain pertama yang mewarisi kostum bernomor 7 yang terkenal milik Portugal setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari tim nasional .

Penampilan menonjol di level internasional itu melanjutkan performa gemilangnya bersama klub di sepakbola Belgia musim ini. Dalam 10 penampilan pertamanya di Jupiler Pro League musim 2026/27, winger tersebut mencatatkan tiga gol dan lima assist. Ia juga membukukan dua gol dan tiga assist dalam empat penampilan di Liga Champions bersama Brugge.

Kepindahan ke Belgia bangkitkan karier menjanjikan

Lulusan akademi muda Ajax yang ternama itu sudah mengenal sepakbola Inggris setelah menghabiskan musim 2024 sebagai pemain pinjaman di Wolves. Namun, laporan tersebut menyebut masa singkatnya di Molineux tidak dianggap mencerminkan kemampuan sesungguhnya maupun potensi jangka panjangnya dalam sepakbola.

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Kepindahan permanennya ke Brugge pada musim panas 2025 memberinya kesempatan ideal untuk membangun kembali reputasi dan meningkatkan penampilannya secara keseluruhan. Kini ia secara konsisten menghasilkan gol dan assist. Kecepatan, kemampuan menggiring bola langsung ke depan, serta kreasi peluangnya di sepertiga akhir lapangan telah meyakinkan para petinggi perekrutan klub-klub Inggris bahwa ia memiliki kualitas yang tepat untuk bersinar di Liga Primer.

Bursa transfer musim dingin uji keteguhan Brugge

Media tersebut menegaskan bahwa ketertarikan klub-klub Liga Primer memang nyata, seiring mereka mengevaluasi opsi di lini serang menjelang dibukanya kembali bursa transfer Januari. Karena Forbs masih terikat kontrak dengan Brugge hingga Juni 2029, klub Belgia itu memiliki posisi tawar yang kuat menjelang tahun baru. Meski begitu, perkembangan pesatnya di kompetisi domestik dan Eropa memastikan namanya akan terus menjadi sorotan sepanjang bursa transfer musim dingin.