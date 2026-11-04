Carlos Forbs membuat PSV mengalami malam yang sangat menyakitkan di Liga Champions

PSV menelan kekalahan yang sangat membuat frustrasi di Liga Champions pada Rabu malam. Bermain di kandang, tim asuhan Peter Bosz kalah 1-2 dari Club Brugge, yang memanfaatkan ruang-ruang yang diberikan PSV. Mantan pemain Ajax, Carlos Forbs, menjadi penentu kemenangan di Eindhoven.

Laga terbuka sudah diperkirakan akan tersaji di Eindhoven, dan prediksi itu terbukti: babak pertama dipenuhi peluang. Peluang terbaik didapat Sergiño Dest, yang melaju sendirian ke arah gawang setelah menerima umpan terobosan gemilang dari Ivan Perisic. Namun, tembakannya terlalu lemah sehingga Yann Sommer mampu menyelamatkannya.

PSV sedikit lebih unggul dalam permainan, tetapi tiba-tiba tertinggal setelah 25 menit. Umpan silang Joaquin Seys ditanduk dengan baik oleh Nicolò Tresoldi, pemain yang tengah tampil bagus. Gol itu menjadi pukulan bagi tim Bosz, yang setelahnya bahkan beruntung tidak kebobolan lagi. Forbs dua kali berhadapan satu lawan satu dengan Kovár, tetapi penyelesaiannya kurang akurat: upaya pertamanya melambung jauh, sementara tembakan berikutnya mengenai kiper asal Ceko itu.

Di sisi lain, PSV sesekali menciptakan ancaman. Kecepatan Ruben van Bommel menjadi senjata, meski tim asal Eindhoven itu tidak cukup mampu memanfaatkannya. Dest kembali menjadi pemain yang paling dekat dengan gol penyama kedudukan setelah melakukan aksi apik, tetapi sekali lagi tembakannya mengarah ke Sommer.

Selepas jeda, PSV harus mengubah pendekatan, dan itu membuat ruang di lapangan semakin terbuka. Club Brugge mendapat peluang-peluang besar lewat serangan balik untuk memperlebar keunggulan, tetapi tim asal Belgia itu luar biasa ceroboh dalam penyelesaian akhir. Hal itu segera harus mereka bayar. Pada menit ke-54, Kodai Sano menyamakan kedudukan bagi timnya lewat tembakan yang berubah arah: 1-1.

Upaya PSV pun membuahkan hasil, dan mereka masih memiliki cukup waktu untuk membalikkan keadaan. Tim itu menyerang habis-habisan, tetapi seolah lupa bahwa bertahan juga bagian dari sepakbola. Setelah Mijnans kehilangan bola, satu umpan terobosan saja membuat pertahanan PSV benar-benar terbuka. Forbs yang sangat cepat memanfaatkannya: 1-2.

Di pengujung laga, PSV mengerahkan segala upaya untuk membalikkan ketertinggalan, tetapi gagal. Tendangan bebas Esmir Bajraktarevic ditepis Sommer dan itu menjadi peluang terakhir. Club Brugge pun meraih kemenangan, sementara lolos ke play-off Liga Champions kini menjadi tugas yang sangat berat bagi PSV.