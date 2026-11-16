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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Muhammad Zaki
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Carlo Ancelotti ungkap alasan Raphinha menolak kembali lebih awal ke Barcelona meski diskors bersama Brasil setelah kontroversi kartu merah

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Bintang Barcelona Raphinha mengundang tanda tanya setelah memilih tetap bersama tim nasional Brasil meski skors membuatnya absen pada pertandingan berikutnya. Ketika banyak pihak menduga sang penyerang akan pulang lebih awal ke Catalunya, pelatih Brasil Carlo Ancelotti menjelaskan situasinya.

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Drama kartu merah membuat Raphinha absen di Singapura

Penyerang Barcelona itu mendapat skors setelah menerima kartu merah yang tak biasa saat Brasil kalah 2-3 dari Jepang dalam laga persahabatan baru-baru ini. Setelah lebih dulu ditarik keluar, Raphinha diusir dari bangku cadangan pada menit-menit akhir karena memprotes keras keputusan wasit menyusul gol kemenangan Tatsuhiro Sakamoto pada menit ke-91.

Meski mantan pemain sayap Leeds itu kemudian meminta maaf atas luapan emosinya, ia tetap menilai kualitas kepemimpinan wasit di bawah standar. Skors tersebut membuatnya absen pada laga persahabatan terakhir Brasil pada November, melawan Singapura, Selasa. Namun, ia memilih tidak terbang pulang untuk bergabung dengan skuad Hansi Flick di Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ancelotti puji komitmen sang kapten kepada tim

Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Singapura, Ancelotti menepis rumor mengenai posisi Raphinha di dalam tim. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa keputusan untuk tetap bersama tim sepenuhnya merupakan pilihan sang pemain.

"Raphinha menunjukkan kecintaan yang besar kepada tim nasional," kata Ancelotti kepada wartawan, seperti dikutip SPORT. "Ia mendapat kartu merah, tetapi ia ingin tetap bersama tim. Itu pertanda yang sangat penting bahwa tim ini, terutama para pemimpinnya, termasuk dirinya, merupakan kelompok yang sangat sehat."

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Ancelotti balas kritik Romario

Kekalahan dari Jepang memicu sorotan tajam di Brasil, dengan pemenang Piala Dunia 1994 Romario secara terbuka menyerukan pemecatan Ancelotti. Mantan penyerang itu mempertanyakan kemampuan pelatih asal Italia tersebut untuk memimpin Brasil dan mendesak presiden CBF bertindak. Ia menulis di media sosial: "Ancelotti, sudah cukup! Kemasi barang-barangmu dan pergi!"

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Ancelotti tidak menghindari kritik itu dalam konferensi persnya dan memberikan tanggapan bernada ironi kepada mantan penyerang legendaris tersebut. Ia mengatakan: "Setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Di negara demokratis, setiap orang boleh memiliki pendapat. Romario punya pendapatnya, seperti orang lain. Berpendapat adalah hak, dan menurut saya, mengatakan kebohongan, kebenaran, atau omong kosong juga haknya. Faktanya, Romario banyak bicara, dan itu haknya."

Segera kembali ke Catalunya jelang laga melawan Villarreal

Raphinha akan terbang kembali ke Spanyol segera setelah laga persahabatan melawan Singapura pada Selasa. Jadwal itu memberinya beberapa hari untuk memulihkan diri setelah penerbangan jarak jauh sebelum Barcelona kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Villarreal di Camp Nou pada Minggu. Laga tersebut memberinya kesempatan langsung untuk melupakan kekecewaannya bersama tim nasional.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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