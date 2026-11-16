Carlo Ancelotti ungkap alasan Raphinha menolak kembali lebih awal ke Barcelona meski diskors bersama Brasil setelah kontroversi kartu merah

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Bintang Barcelona Raphinha mengundang tanda tanya setelah memilih tetap bersama tim nasional Brasil meski skors membuatnya absen pada pertandingan berikutnya. Ketika banyak pihak menduga sang penyerang akan pulang lebih awal ke Catalunya, pelatih Brasil Carlo Ancelotti menjelaskan situasinya.

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Drama kartu merah membuat Raphinha absen di Singapura

Penyerang Barcelona itu mendapat skors setelah menerima kartu merah yang tak biasa saat Brasil kalah 2-3 dari Jepang dalam laga persahabatan baru-baru ini . Setelah lebih dulu ditarik keluar, Raphinha diusir dari bangku cadangan pada menit-menit akhir karena memprotes keras keputusan wasit menyusul gol kemenangan Tatsuhiro Sakamoto pada menit ke-91.

Meski mantan pemain sayap Leeds itu kemudian meminta maaf atas luapan emosinya, ia tetap menilai kualitas kepemimpinan wasit di bawah standar. Skors tersebut membuatnya absen pada laga persahabatan terakhir Brasil pada November, melawan Singapura, Selasa. Namun, ia memilih tidak terbang pulang untuk bergabung dengan skuad Hansi Flick di Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ancelotti puji komitmen sang kapten kepada tim

Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Singapura, Ancelotti menepis rumor mengenai posisi Raphinha di dalam tim. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa keputusan untuk tetap bersama tim sepenuhnya merupakan pilihan sang pemain.

"Raphinha menunjukkan kecintaan yang besar kepada tim nasional," kata Ancelotti kepada wartawan, seperti dikutip SPORT. "Ia mendapat kartu merah, tetapi ia ingin tetap bersama tim. Itu pertanda yang sangat penting bahwa tim ini, terutama para pemimpinnya, termasuk dirinya, merupakan kelompok yang sangat sehat."

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Ancelotti balas kritik Romario

Kekalahan dari Jepang memicu sorotan tajam di Brasil, dengan pemenang Piala Dunia 1994 Romario secara terbuka menyerukan pemecatan Ancelotti . Mantan penyerang itu mempertanyakan kemampuan pelatih asal Italia tersebut untuk memimpin Brasil dan mendesak presiden CBF bertindak. Ia menulis di media sosial: "Ancelotti, sudah cukup! Kemasi barang-barangmu dan pergi!"

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Ancelotti tidak menghindari kritik itu dalam konferensi persnya dan memberikan tanggapan bernada ironi kepada mantan penyerang legendaris tersebut. Ia mengatakan: "Setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Di negara demokratis, setiap orang boleh memiliki pendapat. Romario punya pendapatnya, seperti orang lain. Berpendapat adalah hak, dan menurut saya, mengatakan kebohongan, kebenaran, atau omong kosong juga haknya. Faktanya, Romario banyak bicara, dan itu haknya."

Segera kembali ke Catalunya jelang laga melawan Villarreal

Raphinha akan terbang kembali ke Spanyol segera setelah laga persahabatan melawan Singapura pada Selasa. Jadwal itu memberinya beberapa hari untuk memulihkan diri setelah penerbangan jarak jauh sebelum Barcelona kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Villarreal di Camp Nou pada Minggu. Laga tersebut memberinya kesempatan langsung untuk melupakan kekecewaannya bersama tim nasional.