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Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Carlo Ancelotti tunjuk penyerang Barcelona Raphinha sebagai kapten Brasil, bukan Vinicius Jr atau Bruno Guimaraes, untuk laga persahabatan melawan Jepang dan Singapura

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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti memilih penyerang Barcelona Raphinha untuk mengenakan ban kapten dalam laga persahabatan internasional melawan Jepang di Singapura pada Sabtu. Pemain berusia 29 tahun itu dipilih mengungguli Vinicius Jr dan Bruno Guimaraes setelah kapten utama Marquinhos absen karena cedera.

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Bintang Barcelona mengemban peran kepemimpinan

Menurut MARCA, Ancelotti mempercayakan Raphinha untuk memimpin Brasil memasuki lapangan di Stadion Nasional Singapura setelah bek Paris Saint-Germain, Marquinhos, mengalami cedera otot saat menghadapi Barcelona di Liga Champions. Ini bukan kali pertama ia menjadi kapten tim, tetapi penunjukan tersebut merupakan pengakuan atas pengaruh sang penyerang yang kian besar di level klub dan internasional. Sesi latihan terakhir mengindikasikan ia akan tampil sejak awal pada laga Sabtu, 14 November.

Hierarki yang sudah terbentuk menjadi dasar pemilihan kapten

Dengan pemimpin utamanya absen, mantan pelatih Real Madrid itu dan staf kepelatihannya mempertimbangkan beberapa pilihan lain, termasuk Gabriel Magalhaes, Guimaraes, dan Vinicius. Mereka juga mempertimbangkan untuk menggilir ban kapten di antara para pemain, tetapi pelatih asal Italia itu akhirnya memilih mempertahankan urutan yang telah ditetapkan pada jeda internasional sebelumnya.

Media Spanyol tersebut menyebut gelandang Newcastle United, Guimaraes, berada di urutan berikutnya dan akan menjalankan tugas kapten setiap kali winger Barcelona itu tidak berada di lapangan. Penunjukan sang penyerang mencerminkan statusnya sebagai salah satu sosok senior di ruang ganti tim asuhan Hansi Flick di Spanyol. Ia telah mencetak 19 gol di semua kompetisi musim ini meski sempat mengalami kendala kebugaran.

Pihak klub memantau menit bermain selama tugas internasional

Karena pemain sayap itu mengalami cedera ringan pada jeda internasional terakhir, para petinggi klub di Catalonia akan memantau dengan cermat menit bermainnya dalam beberapa hari mendatang. Rencana awal menunjukkan bahwa meski kapten yang baru ditunjuk itu akan tampil sejak awal, ia kemungkinan tidak akan bermain penuh selama 90 menit dalam kedua pertandingan demi mengatur beban bermainnya.

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Kunjungan pada November ini menjadi kali ketiga Brasil mendatangi negara Asia tersebut, setelah sebelumnya datang pada 2014 dan 2019 ke stadion berkapasitas 55.000 penonton yang dibuka pada 30 Juni 2014. Pada kunjungan pertama mereka di bawah Dunga, 14 Oktober 2014, tak lama setelah mengalahkan Argentina 2-1 di Beijing, Neymar mencetak keempat gol dalam kemenangan 4-0 atas Jepang. Lima tahun kemudian, Roberto Firmino dan Casemiro mencetak gol dalam dua hasil imbang 1-1 secara beruntun melawan Senegal dan Nigeria.

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Tur Asia menutup agenda pertandingan tahun ini

Setelah menghadapi Jepang pada Sabtu, Brasil menutup agenda pertandingan mereka pada 2026 di stadion yang sama melawan tuan rumah Singapura pada Selasa, 17 November. Paraguay juga ambil bagian dalam rangkaian pertandingan empat tim ini. Mereka akan menghadapi tuan rumah pada Jumat sebelum melawan Jepang pada Selasa depan. Kembali ke Spanyol tanpa cedera akan sangat penting bagi Raphinha saat tim asuhan Flick melanjutkan kiprah di kompetisi domestik dan Eropa pada akhir bulan ini.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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