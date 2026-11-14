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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti melontarkan kritik tajam terhadap kinerja wasit setelah timnya kalah dramatis 3-2 dari Jepang dalam laga persahabatan pada Sabtu. Pelatih kawakan asal Italia itu diusir ke tribune saat laga di Stadion Nasional Singapura berakhir dengan panas, setelah Brasil kebobolan gol penentu kemenangan Jepang pada menit-menit akhir.

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Kericuhan di Singapura, Ancelotti dikartu merah

Suasana di Stadion Nasional Singapura memanas pada saat-saat terakhir pertandingan Brasil melawan Jepang. Meski Vinicius Junior mencetak dua gol, Brasil tak mampu meredam Jepang yang tampil efektif. Ketika Sakamoto mencetak gol pada menit tambahan untuk memastikan kemenangan yang akan dikenang bagi Samurai Biru, bangku cadangan Brasil melancarkan protes. Di tengah situasi yang memanas, wasit Jansen Foo Chuan Hui mengacungkan kartu merah kepada Carlo Ancelotti. Mantan pelatih Real Madrid itu terpana di tepi lapangan.

Seusai kekalahan tersebut, Ancelotti segera menjelaskan alasan wasit mengusirnya. "Dia memberi saya kartu merah karena, menurutnya, saya tidak mampu mengendalikan bangku cadangan dan semua pemain berada di lapangan. Itulah alasannya," ungkap pelatih berusia 67 tahun itu, seperti dikutip Lance.

Kritik terhadap kinerja wasit

Ancelotti tak menahan kritiknya terhadap kinerja wasit. Ia menyiratkan bahwa penunjukan wasit untuk pertandingan internasional sebesar ini merupakan sebuah kesalahan. Meski mengakui kualitas permainan yang ditampilkan, ia merasa sang pengadil tidak memiliki wibawa yang diperlukan untuk mengendalikan ketegangan antara dua tim papan atas di lapangan.

"Sayang sekali hasilnya, karena kami tidak suka kalah, tetapi kami harus melihat apa yang sudah kami lakukan dengan baik. Ada banyak hal. Beberapa pemain tampil untuk pertama kalinya dan menunjukkan kualitas yang bagus. Selama 70 menit, tim bermain bagus. Hasilnya, tentu saja, dipengaruhi oleh sikap wasit yang tidak meniup peluit," kata Ancelotti. Ia menambahkan, "Namun, itu bukan salahnya; ini pertandingan level tinggi dan saya rasa dia tidak punya pengalaman untuk menangani pertandingan seperti ini."

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Disiplin taktik Jepang menuai pujian

Ancelotti juga memuji lawan, seraya mengakui bahwa kebangkitan Jepang di sepakbola dunia bukanlah kebetulan. Ia menyoroti organisasi permainan dan intensitas fisik mereka sebagai faktor utama yang menyulitkan para pemain andalannya, terutama saat transisi, ketika Samurai Biru efektif meredam ancaman serangan balik Brasil yang terkenal.

"Jepang tetap seperti itu, tim mereka sangat terorganisasi, bermain dengan intensitas tinggi, dan berjuang keras untuk mencegah serangan balik kami. Saya puas dengan permainan kami, kecuali pada awal pertandingan, ketika kami tidak bermain bagus. Setelah itu, saya rasa kami merespons dengan sangat baik, kami punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan dan mencoba menang," pungkas Ancelotti.

Menatap laga melawan Singapura

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Ancelotti dalam 21 pertandingan pertamanya menangani juara dunia lima kali tersebut. Kedua kekalahan itu terjadi dalam laga persahabatan. Meski tekanan untuk menampilkan performa yang lebih meyakinkan terus meningkat, sang pelatih tetap fokus pada proses pengembangan skuad. Brasil akan tetap berada di Asia Tenggara untuk melanjutkan turnya, dengan harapan segera bangkit dari kekecewaan terbaru ini. Brasil akan kembali ke lapangan yang sama pada Selasa untuk menjalani laga persahabatan lainnya melawan tim nasional Singapura.