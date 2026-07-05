Carlo Ancelotti mengumumkan kejutan besar di timnas Brasil menjelang laga Piala Dunia melawan Norwegia

Raphinha kemungkinan besar akan kembali masuk dalam skuad Brasil pada Minggu untuk pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia. Hal itu diumumkan oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti dalam konferensi pers.

Penyerang Brasil tersebut mengalami cedera hamstring pada pertandingan grup kedua melawan Haiti (kemenangan 3-0). Awalnya sangat diragukan apakah ia akan kembali membela tim nasional di Piala Dunia ini, namun skenario tersebut kini menjadi jauh lebih realistis.

“Dia pulih dengan sangat cepat, dan kami sangat senang dengan hal itu,” kata Ancelotti kepada media. “Karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi tim kami.”

Jadi, ada kemungkinan Raphinha sudah kembali saat melawan Norwegia. “Dia mungkin akan duduk di bangku cadangan untuk bermain beberapa menit, sehingga kami bisa memasukkannya jika diperlukan,” kata Ancelotti.

Satu pemain yang pasti tidak akan ikut adalah Lucas Paquetá. Gelandang serang tersebut terpaksa keluar pada babak pertama pertandingan melawan Jepang (2-1) akibat cedera paha dan tidak bisa diturunkan. Ancelotti belum mau mengungkapkan siapa yang akan menggantikannya saat melawan Norwegia.

“Kami memiliki pemain dalam skuad yang setara dengan Paquetá, tetapi masing-masing membawa kualitas yang berbeda, seperti Danilo, yang berbeda dari Martinelli, Cunha, dan Ederson,” kata pelatih asal Italia berusia 67 tahun itu.

“Keputusan tersebut bergantung pada bagaimana tim kami bermain, dengan mempertimbangkan kekuatan lawan. Dari segi pertahanan, kami membutuhkan pemain seperti Paquetá di sisi kiri, dan baik Martinelli maupun Danilo dapat mengisi peran tersebut. Namun, saat menguasai bola, mereka juga harus dapat mengisi posisi gelandang kiri secara efektif.”