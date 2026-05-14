Carlo Ancelotti mengumumkan kabar besar terkait jabatan pelatih tim nasional: 'Terima kasih, Brasil'

Carlo Ancelotti telah memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga tahun 2030. Hal itu diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Brasil pada hari Kamis.

“Saya mulai bekerja di Brasil setahun yang lalu,” kata Ancelotti. “Sejak awal, saya memahami arti sepak bola bagi negara ini. Selama setahun, kami telah bekerja keras untuk membawa tim nasional Brasil kembali ke puncak dunia. Namun, CBF dan saya ingin lebih.”

“Lebih banyak kemenangan, lebih banyak waktu, lebih banyak kerja keras. Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami akan bekerja sama selama empat tahun lagi. Kami akan terus berjuang bersama hingga Piala Dunia 2030. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CBF atas kepercayaan mereka. Terima kasih, Brasil, atas sambutan hangat dan semua cinta.”

Perpanjangan kontrak ini tidak datang sebagai kejutan besar. Pada Februari, The Athletic sudah melaporkan bahwa pelatih asal Italia berusia 66 tahun itu akan memperpanjang kontraknya, yang akan berakhir setelah Piala Dunia mendatang.

Ancelotti menjadi pelatih tim nasional Brasil, juara dunia lima kali, pada Mei 2025, setelah Dorival Júnior dipecat akibat hasil yang mengecewakan. Saat itu, tim nasional berada di peringkat keempat di grup kualifikasi Piala Dunia, di bawah Uruguay, Ekuador, dan rival abadi Argentina.

Kedatangan Ancelotti tidak berhasil memperbaiki posisi di grup tersebut. Bahkan, Brasil finis di peringkat kelima, posisi terendah sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia bagi negara tersebut. Secara total, Ancelotti telah memimpin Brasil dalam 10 pertandingan: lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Di Piala Dunia, Brasil berada di grup bersama Skotlandia, Haiti, dan finalis Piala Afrika, Maroko. Nasib grup ini terkait langsung dengan grup Belanda, Grup F. Jika Belanda menjadi juara grup, mereka akan menghadapi runner-up Grup C. Jika Belanda finis di posisi kedua, mereka akan menghadapi juara Grup C.