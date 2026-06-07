Carlo Ancelotti memasukkan pengganti Wesley yang cedera ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Brasil (CBF) pada Minggu mengonfirmasi bahwa Wesley França harus absen di Piala Dunia. Bek AS Roma itu mengalami cedera pada Sabtu dan digantikan oleh gelandang Éderson dalam skuad.

Segalanya berjalan buruk bagi Wesley sejak awal pertandingan pada hari Sabtu, yang mengalami cedera pangkal paha yang parah setelah kurang dari seperempat jam pertandingan. Bek sayap berusia 22 tahun itu harus keluar lapangan, dihibur, dan menangis.

Kini, skenario terburuknya telah menjadi kenyataan: tidak bisa bermain di Piala Dunia. Ini merupakan pukulan telak bagi Wesley, yang musim ini berhasil menonjol sebagai salah satu bek sayap terbaik di Serie A bersama AS Roma.

Paulo Henrique (Vasco da Gama) dan Vitinho (Botafogo) secara posisi adalah dua nama yang paling mungkin untuk menggantikan Wesley, namun mereka gagal.

Ancelotti telah memutuskan untuk memanggil gelandang pengatur serangan Éderson. Pemain Atalanta ini sedang dalam proses pindah ke Manchester United dengan nilai transfer sekitar 45 juta euro.

Fabrizio Romano mengetahui bahwa upacara resmi seputar transfernya akan berlangsung pada bulan Juli, setelah Piala Dunia. Pemain berusia 26 tahun yang bermain di sisi kanan ini telah mencatatkan tiga penampilan internasional untuk O Seleção.

Brasil terakhir kali menjadi juara dunia pada 2002 dan berharap dapat mengakhiri masa paceklik tersebut pada musim panas mendatang setelah 24 tahun. Tim asuhan Ancelotti akan bertanding melawan Maroko, Haiti, dan Skotlandia secara berturut-turut di fase grup.



