kembali meraih kemenangan bersama Carlo Ancelotti. Teraktual, The Toffees mendulang tiga poin setelah menumbangkan 2-1.

Ini merupakan kemenangan kedua beruntun sejak Don Carlo mengambilalih jabatan pelatih kepala di Goodison Park.

Spesialnya lagi, berkat kemenangan ini, Carletto kini mencatatkan rekor sebagai manajer kelima tercepat yang mampu meraih 50 kemenangan.

Ancelotti hanya membutuhkan 78 pertandingan Liga Primer untuk menggapai milestone tersebut, dengan kemenangan terbarunya di EPL diraih ketika dia memimpin Everton kontra Newcastle.

50 - Carlo Ancelotti recorded his 50th win in his 78th Premier League match – making him the fifth fastest manager to reach this milestone in the competition. Nifty. pic.twitter.com/rdyx6Shuz4