Carlo Ancelotti akan meredakan ketegangan di kalangan klub soal kesehatan pemain dan mengisyaratkan berakhirnya fase eksperimen Brasil

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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti berupaya meredakan ketegangan dengan klub-klub Eropa dengan menegaskan bahwa kesehatan para pemainnya akan selalu menjadi prioritas utama. Berbicara menjelang laga persahabatan Brasil melawan Jepang, pelatih asal Italia itu juga mengungkapkan bahwa jendela internasional saat ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemain yang belum menjadi pilihan utama untuk masuk dalam rencana jangka panjangnya.

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Keselamatan pemain jadi prioritas utama

Menanggapi langsung meningkatnya kekhawatiran klub-klub besar Eropa terkait beban fisik yang ditanggung para bintang internasional, Ancelotti memberikan jaminan tegas. Pelatih berpengalaman itu menekankan bahwa Brasil tidak akan pernah mengambil risiko terhadap kebugaran pemain selama jeda internasional. Saat berbicara kepada media di Singapura, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai menit bermain didukung oleh data yang menyeluruh dan komitmen untuk mengembalikan para pemain ke klub mereka dalam kondisi prima.

“Prioritasnya selalu kesehatan pemain. Jika kondisinya 100 persen, dia berlatih. Jika kondisinya 100 persen, dia bermain. Dalam hal ini, kami mengontrol menit bermainnya. Pekan ini Bruno tidak berlatih karena merasa tidak nyaman. Sekarang, dia baik-baik saja dan bisa bermain. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Kami akan mengevaluasinya dan selalu memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memantau jarak tempuh dalam latihan maupun pertandingan. Klub-klub bisa tenang soal tim nasional. Prioritas semua pihak adalah kesehatan pemain. Kami selalu ingin mengembalikan pemain dalam kondisi siap bermain dan tanpa cedera,” jelas Ancelotti, seperti dikutip Globo.

Akhir masa eksperimen

Selain memberikan kabar terbaru soal kondisi pemain, Ancelotti mengisyaratkan perubahan besar dalam pendekatan taktisnya. Sejak mengambil alih tim setelah Piala Dunia terakhir, ia telah memanfaatkan berbagai laga persahabatan untuk menjajal sebanyak mungkin pemain yang tersedia. Namun, ia memastikan bahwa masa eksperimen itu segera berakhir. Mulai Maret 2027, fokus akan beralih ke kekompakan skuad dan pembentukan susunan sebelas pemain utama yang tetap menjelang turnamen Copa America mendatang.

“Kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas sangat tinggi. Kami punya pelapis di beberapa posisi, sedikit lebih sedikit di posisi lain, tetapi kami masih punya waktu. Penilaian terhadap periode setelah Piala Dunia ini sangat positif. Ada beberapa pemain yang telah kami amati tetapi tidak berada di sini; mereka mungkin ada pada kesempatan berikutnya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Skuad ini kurang lebih sudah lengkap,” katanya.

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Penyesuaian taktik melawan Jepang

Meski fase uji coba segera berakhir, pertandingan mendatang melawan Jepang di Singapura masih akan menghadirkan sejumlah percobaan taktik yang menarik. Ancelotti berencana menempatkan Rayan dalam peran lini tengah yang lebih menyerang, tepat di belakang trio penyerang yang sangat cepat, Vinicius Junior, Raphinha, dan Estevao. Selain itu, Marlon Gomes diperkirakan akan dicoba dalam peran gelandang bertahan yang lebih dalam, sementara staf pelatih berupaya memantapkan pilihan mereka di lini tengah.

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“Ini masa uji coba yang akan berakhir pada periode pertandingan FIFA kali ini. Pada periode berikutnya, kami akan lebih memantapkan skuad. Periode ini memberi kami banyak informasi tentang para pemain muda. Kami tahu bahwa kami memiliki pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan sangat berkomitmen, dan itu memberi kami kepercayaan diri untuk masa depan,” ujar Ancelotti.

Pesan untuk para suporter setia

Ancelotti juga meluangkan waktu untuk mengapresiasi kesetiaan para pendukung Brasil di tanah air, yang banyak di antaranya akan bangun pada dini hari untuk menyaksikan pertandingan dari Singapura. Ia menepis anggapan bahwa dirinya perlu membujuk suporter agar menonton, seraya menyoroti kecintaan yang luar biasa kepada tim nasional, terlepas dari perbedaan waktu. Sang pelatih berjanji timnya akan menampilkan permainan yang sepadan dengan kesetiaan tersebut.

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“Saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya tahu para suporter bangun sangat pagi untuk menonton tim nasional. Tim nasional Brasil mendapat dukungan luar biasa dari para suporter, terutama di Brasil. Mungkin saya harus memaksa suporter di negara lain untuk bangun pagi, tetapi tidak di Brasil. Mereka melakukannya karena ingin merasa dekat, ingin memberikan dukungan, dan tim nasional akan bermain bagus,” pungkas Ancelotti.