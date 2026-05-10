Carl Hoefkens melontarkan kritik tajam kepada sebagian pendukung NAC dan para pesaingnya setelah hari yang sangat kelam

Degradasi NAC Breda sudah menjadi kenyataan. Setelah hari yang penuh gejolak di Stadion Rat Verlegh, di mana pertandingan melawan sc Heerenveen yang semula unggul 2-0 akhirnya dihentikan secara permanen akibat berulang kali dilemparkannya kembang api ke lapangan, pelatih Carl Hoefkens harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Dan kenyataan itu, demikian dijelaskan pelatih asal Belgia itu di hadapan kamera ESPN, terasa sangat menyakitkan.

"Ini memang sangat menyakitkan," kata Hoefkens. "Kami telah bekerja sangat keras untuk menghindari skenario ini. Dan jika pada akhirnya itulah kenyataannya, maka itu sangat sulit."

Siang itu, selain degradasi, ada rasa pahit yang lebih menyakitkan setelah wasit Sander van der Eijk menghentikan pertandingan secara definitif setelah beberapa kali jeda.

Hoefkens menunjukkan pemahaman terhadap aturan, namun pada saat yang sama mengkritik kekuasaan yang diberikan aturan tersebut kepada sekelompok kecil perusuh. "Hanya segelintir orang yang merusaknya. Ini adalah momen duka, momen yang sulit. Tapi jangan sampai melampaui batas," katanya.

Tentang para pendukungnya, kecuali segelintir orang itu, sang pelatih sangat memuji. "Kami memiliki penggemar yang sangat baik, yang selalu mendukung klub dan selalu melakukan segalanya untuk klub. Tindakan ini bukan untuk klub. Tindakan ini tidak ada hubungannya dengan mendukung klub. Pertandingan ini seharusnya diakhiri, meskipun dengan rasa pahit."

Namun, komentar tentang pesaing langsung Excelsior lah yang paling membekas. Sebab, sementara NAC berjuang menghadapi kekacauan di tribun, pada saat yang sama Excelsior bermain imbang melawan FC Volendam—hasil yang membuat tim asal Rotterdam itu tetap berada di atas garis degradasi. Hoefkens memilih kata-katanya dengan hati-hati, namun maknanya jelas.

"Lalu, bahkan saat jeda itu, kamu menonton pertandingan Excelsior melawan FC Volendam dan melihat hasil imbang. Kamu pun tahu bahwa tidak akan ada banyak hal yang terjadi di sana selama dua puluh menit ke depan. Menurutku itu juga sangat aneh, karena hal itu tidak ada hubungannya dengan fair play."