Sejumlah laporan mengungkap detail baru terkait inisiatif yang muncul dalam beberapa laga La Liga Spanyol dalam beberapa hari terakhir, yang membawa pesan dukungan kepada kota Ceuta, setelah kaus yang dikenakan sebagian pemain memicu kontroversi luas, terutama dengan adanya perbedaan sikap klub dan pemain terhadapnya.

Menurut surat kabar Marca, inisiatif tersebut berada di belakang Asosiasi Pengusaha di Valencia, salah satu perkumpulan pengusaha paling terkemuka di kawasan itu, yang diketuai oleh Vicente Boluda, mantan presiden klub Real Madrid, dalam kaitan langsung yang menjelaskan sebagian dari latar belakang inisiatif dan pihak-pihak yang berada di belakangnya.

Kaus tersebut membawa tulisan "Kami semua warga Ceuta", di samping tulisan lain yang berbunyi "Ceuta dan para ksatria laut", sementara di bagian belakangnya tampak nama "Ceuta" dan lambang Spanyol, dalam sebuah pesan yang menurut asosiasi bertujuan untuk mengekspresikan solidaritas dengan penduduk kota tersebut dan menegaskan kohesi regional serta sosial di Spanyol.

Marca menjelaskan bahwa inisiatif tersebut tidak berasal dari La Liga Spanyol maupun pemerintah wilayah Valencia, melainkan bermula dari Asosiasi Pengusaha di Valencia, yang mengumumkannya secara resmi melalui akun-akunnya pada 10 September ini.

Setelah itu, asosiasi menyampaikan kepada klub-klub kawasan Valencia kemungkinan mengenakan kaus tersebut selama pertandingan, sebelum inisiatif itu memperoleh persetujuan La Liga Spanyol, hingga kemudian muncul dalam sejumlah laga, baik dari pihak klub-klub pengusung inisiatif maupun para lawannya.

Villarreal termasuk salah satu klub paling menonjol yang menyambut ide tersebut, mengingat kaitan keluarga Roig pemilik klub dengan keanggotaan Asosiasi Pengusaha di Valencia, sementara klub itu, menurut yang dilaporkan Marca, menegaskan kesiapannya untuk mendukung setiap inisiatif baru dengan arah yang sama.

Kaus tersebut muncul dalam laga Levante melawan Barcelona, tetapi para pemain klub Catalan itu tidak mengenakannya setelah klub menolak berpartisipasi dalam inisiatif itu, sedangkan para pemain Levante tampil dengan kaus tersebut.

Dalam laga Elche melawan Real Madrid, sejumlah pemain kedua tim mengenakan kaus tersebut, tetapi Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Ibrahima Konate tidak menampilkan pesan utama secara penuh, setelah mereka menutupinya, sementara Vinicius dan Mbappe melepas kaus itu sebelum prosesi berjabat tangan.

Sebelum itu, Abdessamad Ezzalzouli tampil dengan kaus dukungan Ceuta selama laga Villarreal melawan Real Betis, hal yang membuatnya menuai kritik dan hinaan dari sebagian suporter Maroko, sebelum sang pemain menegaskan bahwa kaus itu membawa karakter sosial dan bukan politis.

Meski ada kontroversi yang menyertai inisiatif tersebut, Asosiasi Pengusaha di Valencia tidak mengeluarkan komentar atas sikap para pemain atau klub dalam laga-laga terakhir, dan hanya menegaskan bahwa tujuannya yang dinyatakan adalah untuk mengekspresikan solidaritas dengan penduduk Ceuta dan memperkuat "kohesi regional dan sosial di Spanyol".