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Barcelona terus berburu pemain muda di bursa transfer yang punya kemampuan bermain untuk tim utama, setelah pemain asal Inggris JJ Gabriel semakin dekat ke Real Madrid.

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Barcelona sempat berusaha merekrut talenta Manchester United berusia 16 tahun itu, tetapi Real Madrid berhasil mengungguli mereka. Sang pemain bahkan hari ini sudah berada di Valdebebas.

Menurut harian "Mundo Deportivo", Barcelona kini beralih ke talenta istimewa lain demi mendapatkan jasa pemain muda, dengan cara yang sama seperti saat merekrut pemain-pemain seperti Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim, Jesse Bisiwu, dan lainnya. Transfer-transfer tersebut memungkinkan Barca mendatangkan talenta tanpa harus membayar biaya transfer yang mahal.

Dalam konteks ini, sejumlah laporan menegaskan bahwa Barcelona memantau dengan saksama Gabriel Rajkovic, penyerang berusia 15 tahun yang menjadi pemain inti di tim utama klub Norwegia, Vålerenga.

Pemain muda itu telah mencetak tiga gol dan satu assist dalam 18 pertandingan bersama klubnya, performa yang menarik perhatian banyak klub besar Eropa.

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Menurut situs "TeamTalk", Barcelona dan Manchester United dianggap sebagai klub yang paling dekat untuk merekrut penyerang menjanjikan tersebut.

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Perlu dicatat, sebuah laporan yang terbit di Norwegia pada awal Agustus menyebutkan bahwa salah satu pemandu bakat Barcelona menyaksikan langsung Gabriel Rajkovic bermain dalam laga timnya melawan Bodø/Glimt, pertandingan di mana ia mencetak gol profesional pertamanya.

Dengan gol tersebut, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Primer Norwegia, pada usia 15 tahun, lima bulan, dan 15 hari. Talenta Rajkovic telah menarik perhatian Barcelona, dan tampaknya klub tersebut terus memantau sang pemain, yang dipanggil ke timnas Norwegia U-16 selama jeda internasional saat ini.

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Meski masih belia, Gabriel Rajkovic memiliki tinggi badan 1,87 meter dan mampu bermain sebagai winger maupun penyerang murni. Fleksibilitas ini membuatnya layak dipantau dengan saksama di masa depan.

JJ Gabriel menuju Real Madrid

JJ Gabriel semakin dekat dengan Real Madrid, sebagaimana terungkap dari langkah terbarunya pada Rabu hari ini.

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Menurut harian "Marca", pesepak bola Inggris berusia 16 tahun itu mengunjungi fasilitas latihan klub di Valdebebas pada Rabu hari ini, untuk pertama kalinya melihat tempat yang akan segera menjadi rumah barunya.

Kini tinggal menunggu pengumuman resmi Real Madrid soal perekrutan JJ, setelah sang pemain memutus kontraknya dengan Manchester United.

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Di Inggris, para pemain merasakan kesedihan mendalam atas kepergian penyerang muda tersebut, yang dianggap sebagai talenta sepak bola terbaik yang muncul di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Kehadiran Gabriel, yang telah berlatih sendirian di Spanyol selama beberapa pekan sambil menunggu kepastian penandatanganan kontraknya dengan Real Madrid, memicu antusiasme besar di kompleks latihan klub. Di sana, mereka sangat menyadari hiruk-pikuk pemberitaan media seputar kepergian sang pemain dari Manchester United dan kedatangannya ke klub.

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Talenta muda Inggris JJ Gabriel telah memastikan masa depannya bersama Manchester United setelah secara resmi mengumumkan kepergiannya dari klub pada Selasa kemarin. Ia mengakhiri perjalanannya bersama Manchester United yang dimulai saat bergabung dengan akademi klub pada usia sepuluh tahun, di tengah semakin dekatnya kepindahannya ke Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang.