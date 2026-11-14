Cardinale: "Saya tidak akan pernah menjual AC Milan, saya ingin seperti Berlusconi. Tidak seorang pun bisa mengatakan kepada saya bahwa saya tidak mampu membeli seorang pemain."

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Gerry Cardinale menjalani wawancara panjang dengan La Gazzetta dello Sport. Pemilik AC Milan sekaligus orang nomor satu di RedBird itu mengumumkan sejumlah perubahan besar untuk AC Milan. Berikut pernyataannya.

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"Kami telah meluncurkan perusahaan induk baru, Milan Sports & Entertainment. Tujuan utama langkah seperti ini adalah memberi Milan kekuatan finansial yang diperlukan untuk bersaing di bursa transfer demi mendapatkan para pemain terbaik di dunia. Saya akan mengubah profil keuangan klub melalui sumber daya yang akan datang dari stadion, arena di San Donato, dan kegiatan lain yang sedang kami kerjakan, seperti NBA Eropa."

"Saya melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan bahwa ketika kami menginginkan seorang pemain, tak seorang pun bisa mengatakan kepada saya: 'Kamu tidak bisa merekrutnya karena kalian tidak mampu membiayainya.' Saat ini, hanya klub-klub Liga Primer yang mampu menginvestasikan dana sebesar itu dan mendapatkan pemain-pemain top. Jika saya ingin membawa Milan kembali ke papan atas kompetisi Eropa, bukan hanya di Italia, kami harus memahami bagaimana caranya bersaing dengan klub-klub terbesar di dunia."

"Komitmen saya terhadap Milan bersifat jangka panjang. Saya tidak akan pernah menjual Milan. Tidak akan pernah. Dan ini adalah proyek untuk membawa klub kembali meraih kemenangan. Saya tidak mau menerima jika untuk mewujudkannya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Saya ingin melakukannya secepat mungkin. Kita lihat seberapa cepat... Target saya adalah meraih gelar Serie A secara konsisten dan, tentu saja, kembali ke Liga Champions. Milan Sports & Entertainment menjadi fondasi untuk mewujudkan semua itu."

"Inilah warisan yang akan kami tinggalkan di Milan. Stadion, tentu saja, merupakan warisan besar yang akan mengubah profil keuangan kami. Selain itu, ada proyek kawasan di San Donato dan berbagai hal lainnya. Jika kami ingin Milan kembali menjadi klub besar, kami harus menutup kesenjangan pendapatan dengan klub-klub Liga Primer. Ketika saya membeli klub ini empat tahun lalu, saya menggunakan istilah "Berlusconi 2.0" dan tidak ada yang mengerti maksud saya. Sekarang, mungkin orang-orang mulai melihatnya."

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"Semua orang mengira saya sedang membuat perbandingan yang arogan dan berpusat pada diri sendiri antara saya dan Berlusconi, tetapi itulah tujuan saya. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa, sebagaimana Berlusconi telah mengubah Milan sekaligus Serie A, kami ingin, melalui kepemilikan kami, mampu membawa klub ini memasuki era baru yang sedang kita jalani. Dan kami harus melakukannya seperti Berlusconi dulu, yakni dengan cara baru. Saya terbiasa bekerja dengan cara tertentu karena begitulah cara saya bertindak, di level tertinggi dunia dan di Amerika."

"Ambisi saya adalah bersaing dengan klub-klub terbaik di dunia. Saya ingin melakukannya berkat pandangan global saya terhadap dunia olahraga dan hiburan. Tidak banyak kelompok kepemilikan multisport di dunia yang juga memiliki sebagian fasilitasnya sendiri, dan kami ingin menambahkan Milan ke dalam daftar itu. Untuk bersaing dengan mereka, lalu menjadi lebih baik."

"Tur musim panas di Australia atau Amerika Serikat? Kami sudah membicarakannya dengan Amorim dan saya hanya bisa mengatakan bahwa, jika kami menggelar laga persahabatan di luar negeri, musim panas mendatang laga itu akan berlangsung di Amerika Serikat. Jika kami jadi menggelarnya... Kami belum memutuskan dan pilihan ada di tangan Ruben. Keputusan akan didasarkan pada apa yang terbaik bagi tim: bermain dalam laga persahabatan di luar negeri harus memberi nilai tambah bagi skuad, bukan menghasilkan beberapa juta bagi klub. Dua juta itu tidak akan lagi menjadi target kami seperti pada masa manajemen sebelumnya. Di bawah kepemilikan ini, hal itu tidak akan terjadi lagi. Semua laga persahabatan yang kami selenggarakan akan dipertimbangkan bersama pelatih kami. Begitu pula setiap perjalanan. Dan kami tidak akan mengikuti tur yang diselenggarakan pihak lain. Kami mengutamakan para pemain. Kami ingin membantu mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk menang. Itulah target kami dan kami bertekad mencapainya secepat mungkin."