Cardinale: "Camarda dan Comotto adalah simbol visi Milan, masa depan, dan komitmen kami. Prioritas untuk para pemain dari sektor junior"

Pagi ini AC Milan mengumumkan perpanjangan kontrak Francesco Camarda dan Christian Camatta. Presiden AC Milan, Gerry Cardinale , memberikan komentar berikut ini





"Komitmen jangka panjang kami dalam memperpanjang kontrak Camarda dan Comotto sepenuhnya sejalan dengan visi yang saya paparkan untuk klub ini sejak saya menjadi pemiliknya.









Kami akan memprioritaskan para pemain yang tumbuh dari akademi kami, kami akan mendampingi mereka dalam proses perkembangan mereka dan memaksimalkan potensi mereka agar bisa berkontribusi terhadap kesuksesan tim di lapangan.





Keduanya merepresentasikan yang terbaik dari AC Milan: akademi kami dan arah yang ingin diambil klub di masa depan. Mengenakan jersey AC Milan harus menjadi sebuah privilese. Dan inilah yang ingin kami tekankan, dengan memastikan kami memiliki organisasi yang mampu membina pemain-pemain yang merepresentasikan sebaik mungkin nilai-nilai AC Milan dan apa yang akan diwakili klub ini pada tahun-tahun mendatang. Baik Camarda maupun Comotto adalah lambang dari apa artinya menjadi AC Milan: kami bermain untuk menang dan mereka adalah para pemenang."