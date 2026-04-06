Caragher mengucapkan selamat tinggal kepada Mohamed Salah dengan kata-kata yang menyentuh: Luar biasa sejak awal

Mantan bintang Liverpool, Jamie Carragher, memberikan komentar positif mengenai perjalanan karier bintang Mesir Mohamed Salah bersama "The Reds", sambil menekankan betapa sulitnya menggantikannya serta pentingnya stabilitas dan komitmen dalam membangun warisan sepak bola.

Pernyataan positif ini datang dari Carragher setelah Mohamed Salah baru-baru ini mengumumkan kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim 2025-2026, meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027.

Bintang Mesir tersebut belum menentukan tujuan selanjutnya, di tengah spekulasi kemungkinan pindah ke Liga Saudi atau Liga Amerika, atau tetap di Eropa bersama klub lain.

Salah dianggap sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah klub, di mana ia berperan penting dalam meraih banyak gelar, dan akan meninggalkan Anfield dengan warisan yang kaya akan prestasi dan kenangan.

"Salah adalah pemain luar biasa sejak awal, dan tidak ada yang mengira dia akan mencapai level setinggi ini bersama Liverpool," kata Carragher dalam pernyataannya kepada surat kabar "Liverpool Echo".

Mantan bintang pertahanan itu menambahkan: "Dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan seragam klub ini, dia telah menghabiskan sembilan musim penuh di sini, dan rahasia sesungguhnya di balik kesuksesannya terletak pada konsistensi penampilannya yang luar biasa selama bertahun-tahun."

Carragher melanjutkan sambil memuji ketekunan Salah: "Yang membuat saya kagum adalah dia bermain di setiap pertandingan setiap pekan tanpa lelah. Saya merasa sangat bangga saat melihat kariernya. Mungkin keberuntungan berperan dalam menghindari cedera, tetapi keinginan yang tak pernah padam untuk selalu hadir dan berpartisipasi adalah hal yang benar-benar membedakannya."

Dia menegaskan: "Bagi saya, nilainya tidak hanya terletak pada kualitas teknisnya yang tinggi, tetapi juga pada komitmen hariannya terhadap tim dan kesiapannya untuk bertanding di setiap laga. Kita pernah melihat pemain-pemain besar seperti Luis Suárez, Michael Owen, dan Robbie Fowler, dan saya tidak mengatakan bahwa menggantikan Salah akan menjadi hal yang mudah sama sekali."

Carragher melanjutkan pembicaraannya dengan optimisme yang hati-hati mengenai masa depan: "Mungkin kami membutuhkan pemain sayap kanan dengan gaya yang berbeda, yang lebih fokus pada menciptakan peluang, dan saya tidak berpikir Liverpool perlu merekrut bintang besar dengan harga mahal untuk menggantikannya."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami telah mendatangkan pemain-pemain bintang pada musim panas lalu, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan hingga saat ini. Kuncinya terletak pada pemilihan pemain yang tepat dengan alasan yang tepat."