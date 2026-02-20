Cara menonton WWE Elimination Chamber Chicago: Tanggal, waktu, detail siaran TV dan streaming, daftar pertandingan, dan informasi lainnya

Wrestlemania 42 semakin mendekat. Bagi Anda yang belum menandai tanggalnya di kalender, acara terbesar tahun ini dalam dunia gulat akan digelar di Allegiant Stadium, Las Vegas, pada tanggal 11 dan 12 April. Namun, sebelum kita terlalu terburu-buru dan menekan tombol fast-forward terlalu keras, ada satu acara 'Premium Live Event' (PLE) besar lagi yang harus kita ikuti sebelum fokus sepenuhnya pada Las Vegas.

Februari ini akan ditutup dengan ledakan epik melalui edisi ke-16 WWE Elimination Chamber pada 28 Februari di United Centre, Chicago, Illinois. Konsep Elimination Chamber bermula pada tahun 2002, dengan pertandingan perdana berlangsung di Survivor Series tahun itu, di mana Shawn Michaels mengalahkan Triple H (serta mengalahkan Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T, dan Kane) untuk menjadi juara dunia kelas berat baru di New York.

Eric Bischoff dan Triple H (Paul Levesque) disebut sebagai pencipta asli ide Elimination Chamber, yang kemudian digunakan di berbagai acara pay-per-view WWE. Namun, acara ini baru ditetapkan sebagai acara pay-per-view mandiri pada tahun 2010, menggantikan No Way Out sebagai acara pay-per-view tahunan bulan Februari.

Getty Images

Acara Elimination Chamber pertama kali diadakan pada 21 Februari 2010 di Scottrade Centre, St. Louis, Missouri. Konsep acara ini adalah pertandingan eliminasi dengan banyak peserta akan diadakan di dalam Elimination Chamber, dengan taruhan berupa gelar juara atau kesempatan untuk menantang gelar di masa depan. Tahun 2018 menjadi tahun yang berkesan bagi Elimination Chamber, karena untuk pertama kalinya pertandingan 7 orang diadakan, dan pegulat wanita akhirnya mendapatkan pertandingan Chamber mereka sendiri.

Pertandingan Elimination Chamber umumnya diikuti oleh enam peserta (atau enam tim tag untuk pertandingan tag team Chamber), dengan dua di antaranya memulai pertandingan di ring. Pada saat yang sama, empat peserta lainnya ditempatkan dalam pod tertutup yang berada di setiap sudut ring dalam struktur baja berjeruji. Setiap lima menit, salah satu dari empat peserta (atau tim) dilepaskan dari pod ke dalam pertandingan yang sedang berlangsung.

WWE

Proses ini berlanjut hingga keempat peserta telah dilepaskan, dengan pertandingan biasanya berlangsung lebih dari dua puluh menit. Tujuan pertandingan adalah mengeliminasi semua lawan melalui pinfall atau submission. Untuk tahun kedua berturut-turut, 12 superstar (enam pria dan enam wanita) akan kembali masuk ke dalam Elimination Chamber, dengan pemenang kedua pertandingan berhak mendapatkan kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar di Wrestlemania mendatang.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi penting yang perlu Anda ketahui sebelum acara Elimination Chamber ini, termasuk cara menonton atau streaming semua aksi seru dan bintang-bintang gulat mana yang akan tampil di sorotan.

Kapan WWE Elimination Chamber berlangsung?

WWE Elimination Chamber akan digelar pada 22 Februari, dan akan ditayangkan sebagai berikut di seluruh dunia (waktu adalah perkiraan):

Negara Acara dimulai 🇺🇸 Amerika Serikat 4:00 sore Waktu Pasifik / 7:00 malam Waktu Timur 🇬🇧 Inggris 12:00 dini hari GMT (Minggu) 🌍 MENA 02.00 AST (Minggu) 🇦🇺 Australia 10:00 pagi AEST (Minggu) 🇮🇳 India 04:30 WIB (Minggu)

Di mana WWE Elimination Chamber akan digelar?

Getty Images

Ini akan menjadi Elimination Chamber pertama yang diadakan di Chicago di United Centre. Arena ini memiliki kapasitas hampir 21.000 penonton dan merupakan arena terbesar berdasarkan kapasitas di NBA. Arena ini menjadi markas Chicago Bulls di NBA dan Chicago Blackhawks di NHL. Secara kebetulan, acara pertama yang diadakan di venue ini adalah WWF SummerSlam pada tahun 1994. Arena ini juga menjadi tuan rumah berbagai olahraga lain, termasuk MMA, Bull Riding, Tenis, dan banyak lagi. Arena ini juga pernah menggelar konser oleh beberapa artis terbesar di dunia, termasuk Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Celine Dion, dan lainnya.

🇺🇸 Cara menonton dan streaming WWE Elimination Chamber di AS

Di Amerika Serikat, Anda dapat menonton semua aksi Elimination Chamber secara langsung dengan menyaksikan ESPN, yang menjadi tuan rumah setiap acara WWE Premium Live, termasuk WrestleMania. Bahkan jika Anda tidak dapat menyaksikan siaran langsung, streaming keesokan harinya akan tersedia, sehingga Anda tidak akan ketinggalan satu detik pun dari aksi tersebut.

Elimination Chamber akan disiarkan sebagai bagian dari paket Unlimited layanan ESPN DTC, yang memerlukan langganan bulanan seharga $29,99 atau langganan paket yang mencakup ESPN Unlimited melalui penyedia layanan TV yang berpartisipasi, seperti Fubo.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang menyertakan ESPN dalam semua paketnya. Fubo menawarkan berbagai paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang dibanderol dengan harga $45.99 untuk bulan pertama dan $55.99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga, dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, dan jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan FOX. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji coba gratis 7 hari tersedia untuk pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga secara umum.

🌏 Cara menonton dan streaming WWE Elimination Chamber di seluruh dunia

Penggemar gulat di seluruh dunia, termasuk di Inggris, dapat menonton WWE Elimination Chamber dan semua acara WWE di Netflix melalui siaran langsung. Platform streaming global ini telah menandatangani kesepakatan hak siar selama 10 tahun dengan WWE pada awal 2025.

Negara Paket Dasar Paket Standar Paket Premium 🇬🇧 Inggris £5.99 £12,99 £18,99 🇦🇺 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD 🇮🇳 India 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Jepang ¥890 ¥1.590 ¥2.290 🇲🇽 Meksiko $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 Kanada $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

🛜 Tonton WWE Elimination Chamber dari mana saja dengan VPN

Jika WWE Elimination Chamber tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda, atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton aksi tersebut dari mana saja. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami sangat merekomendasikan menggunakan NordVPN, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang detail untuk opsi lain.

Kartu pertandingan WWE Elimination Chamber

Pertandingan Peserta Pertandingan Elimination Chamber Pria Randy Orton - LA Knight - Cody Rhodes - Je'Von Evans Pertandingan Kamar Eliminasi Wanita Tiffany Stratton - Rhea Ripley - Alexa Bliss - Asuka Pertandingan Kejuaraan Interkontinental Wanita Becky Lynch vs AJ Lee Pertandingan Kejuaraan Berat Pria CM Punk vs Finn Bálor

Peserta Pertandingan Kamar Eliminasi Pria

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Peserta Kamar Eliminasi Wanita

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch vs AJ Lee (Pertandingan Kejuaraan Interkontinental Wanita)

WWE

Becky Lynch dan AJ Lee telah saling bermusuhan sejak Lee kembali ke WWE untuk pertama kalinya dalam satu dekade untuk membantu suaminya, CM Punk, mengalahkan Lynch dan suaminya, Seth Rollins, di Wrestlepalooza. Lee kemudian kembali untuk mengalihkan perhatian Lynch dan membuatnya kehilangan Gelar Juara Interkontinental Wanita kepada Maxxine Dupri di Raw. Kemudian, di Survivor Series: WarGames, Lee memastikan kemenangan timnya dengan membuat Lynch menyerah melalui gerakan Black Widow.

The Man kemudian merebut kembali gelar juara dari Dupri dalam kemenangan yang kontroversial. Ketika Lee muncul di RAW dan mengganggu pidatonya, meskipun hal itu membuat pemegang gelar marah, dia menantangnya untuk bertarung di WWE Elimination Chamber guna membalas dendam.

CM Punk vs Finn Bálor (Pertandingan Gelar Juara Berat Pria)

WWE

Finn Bálor kalah dalam pertandingan perebutan gelar dunia yang luar biasa melawan CM Punk di Raw di Belfast, dengan Punk mengangkat lengan penantang setelah pertandingan. Namun, ketika dia ditolak masuk ke pertandingan Royal Rumble, Bálor menyerang Punk untuk tetap berada dalam persaingan gelar. Dalam pertukaran kata-kata di episode Raw, Punk meminta Manajer Umum Adam Pearce untuk memberikan Bálor pertandingan ulang gelar di WWE Elimination Chamber.

Pearce setuju, dan begitu saja. Bálor akan mendapatkan kesempatan lain untuk meraih gelar Juara Dunia Kelas Berat Pria.

🎟️ Cara mendapatkan tiket WWE Elimination Chamber

Permintaan tiket WWE Elimination Chamber sangat tinggi, seperti halnya untuk semua acara WWE, tetapi tiket masih tersedia melalui situs WWE. Meskipun portal tiket resmi adalah cara paling aman bagi penggemar untuk membeli tiket WWE, mereka yang ingin pergi ke Chicago mungkin juga ingin mempertimbangkan situs penjualan ulang seperti StubHub, yang dapat memberikan mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.