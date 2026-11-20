Cara menonton Tenerife vs Mallorca dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 15 21 Nov 2026 - 15.00 Heliodoro Rodriguez Lopez

Tenerife menjamu Mallorca di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, Santa Cruz de Tenerife, dalam laga Segunda Division yang berlangsung saat klub tuan rumah tengah diliputi duka.

Tenerife masih berduka atas meninggalnya penyerang Jesus de Miguel pada 3 November setelah bertabrakan dengan kiper FC Andorra Jesus Owono dalam pertandingan divisi kedua di stadion yang sama. Komunitas sepakbola Spanyol memberikan dukungan kepada klub tersebut, dan Tenerife kembali meraih kemenangan akhir pekan lalu dengan menaklukkan Ceuta 2-0 dalam laga pertama mereka sejak tragedi itu.

Tim asuhan Alvaro Cervera berada di posisi ke-13 klasemen dan kesulitan tampil konsisten. Tiga hasil imbang dalam lima laga liga terakhir mencerminkan hal itu, meski kemenangan atas Ceuta menunjukkan skuad ini mampu menyalurkan dukanya menjadi hasil positif.

Mallorca datang sebagai tim peringkat ketujuh di bawah asuhan Luis Garcia dan menjadi salah satu tim yang lebih konsisten di divisi ini. Kemenangan mereka atas Alcoyano di Copa del Rey baru-baru ini, ditambah kemenangan 2-1 atas Cadiz di liga pada awal bulan ini, menunjukkan bahwa skuad tersebut punya ambisi nyata untuk promosi.

Tim tamu bermain imbang 3-3 melawan Cordoba dalam laga liga terbarunya. Hasil itu memperlihatkan kualitas serangan mereka sekaligus kecenderungan untuk kebobolan. Garcia ingin timnya tampil lebih solid dalam bertahan saat bermain tandang.

Laga ini mempertemukan dua klub dengan suasana yang bertolak belakang menjelang akhir pekan. Tenerife masih dibayangi peristiwa baru-baru ini, sedangkan Mallorca menghadapi ekspektasi sebagai tim papan atas klasemen.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Tenerife vs Mallorca.

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