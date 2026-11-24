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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Siaran Real Madrid vs PSV: saluran TV dan live streaming

Di Belanda, Real Madrid vs PSV disiarkan langsung di Ziggo Sport. Pertandingan ini juga dapat ditonton melalui live streaming Ziggo Go di ponsel, tablet, atau laptop. Pilih saluran TV atau layanan streaming yang sesuai untuk Anda di bawah ini.

Kabar tim & skuad

Dalam data yang tersedia, tidak ada pemain Real Madrid yang tercatat cedera atau terkena skorsing. Namun, klub mengonfirmasi bahwa Endrick absen karena cedera otot. Perkiraan susunan pemain Mourinho adalah Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva, dan Mbappé.

Di kubu PSV, juga tidak ada laporan cedera atau skorsing. Perkiraan susunan pemain Bosz terdiri dari Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel, dan Til. Pembaruan lebih lanjut akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

Real Madrid memenangi lima pertandingan terakhir dengan mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali. Pada Sabtu, mereka menang 2-1 atas Celta de Vigo. Sebelumnya, mereka menang 3-2 di kandang AEK Athene dalam Liga Champions dan 2-1 di kandang FC Barcelona dalam LaLiga. Lini pertahanan mereka tidak kebobolan saat menghadapi Valencia dan Racing Santander (keduanya berakhir 3-0).

PSV memenangi tiga dari lima laga terakhir, sekali imbang, dan sekali kalah. Mereka mencetak 18 gol dan kebobolan enam kali. Pada laga terakhir, PSV menang 4-1 di kandang NEC. Sebelumnya, mereka menang 7-0 atas Willem II dan 5-2 di kandang SC Cambuur. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menjamu Club Brugge di Liga Champions dengan skor 1-2.

Pertemuan kedua tim

Head to Head Seri 0 0 1 Club Friendlies Real Madrid RMA 1 PSV PSV 2 FT 1 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Kedua klub jarang bertemu. Data yang tersedia hanya mencatat satu pertandingan persahabatan pada Agustus 2007, yang dimenangi PSV dengan skor 2-1 di Madrid. Karena itu, laga Selasa akan menjadi babak baru bagi dua tim yang tidak memiliki banyak riwayat pertemuan.

Klasemen

Dalam fase liga Liga Champions, Real Madrid berada di posisi kedua dan termasuk jajaran tim teratas. PSV menempati posisi ke-24 dan masih harus meraih poin dalam laga-laga tersisa untuk naik ke peringkat lebih tinggi.