Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Championship
team-logoWrexham
SToK Cae Ras
team-logoSwansea City
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Wrexham vs Swansea di Championship hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Championship antara Wrexham dan Swansea, serta waktu kick-off dan berita tim.

Wrexham menjamu Swansea City pada Pekan Ke-38 saat persaingan playoff Championship semakin memanas.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wrexham vs Swansea, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatParamount+
InggrisSky Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Wrexham vs Swansea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Wrexham vs Swansea

crest
Championship - Championship
SToK Cae Ras

Wrexham vs Swansea akan dimulai pada 13 Mar 2026 pukul 16:00 EST. 

Ringkasan pertandingan

Wrexham berada di peringkat keenam, posisi playoff terakhir, tetapi minggu ini menjadi minggu yang berat bagi The Red Dragons. Mereka kalah dari Hull di liga sebelum kalah 4-2 dari Chelsea dalam pertandingan FA Cup yang seru yang membutuhkan 120 menit untuk ditentukan. 

The Swans telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut melawan Stoke dan Portsmouth, dan dapat mendekati Wrexham dengan selisih dua poin jika menang dalam pertandingan all-Welsh ini.

AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

Statistik kunci & berita cedera

Issa Kaboré diragukan (cedera otot paha), sementara Ben Sheaf dan Liberato Cacace absen hingga akhir Maret untuk Wrexham. Gelandang George Dobson diskors.

The Swans akan tanpa Adam Idah dan Zeidane Inoussa, yang sedang pulih dari cedera otot paha dan punggung.

Penyerang Slovenia Swansea, Žan Vipotnik, saat ini menjadi top scorer Championship dengan 17 gol.

Swansea City v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Wrexham vs Swansea City

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Parkinson

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Matos

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

WRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

SWA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

WRE

Last 5 matches

SWA

3

Menang

1

Seri

1

Menang

7

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Wrexham vs Swansea hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati batasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0