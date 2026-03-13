Wrexham menjamu Swansea City pada Pekan Ke-38 saat persaingan playoff Championship semakin memanas.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wrexham vs Swansea, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Wrexham vs Swansea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Wrexham vs Swansea

Championship - Championship SToK Cae Ras

Wrexham vs Swansea akan dimulai pada 13 Mar 2026 pukul 16:00 EST.

Ringkasan pertandingan

Wrexham berada di peringkat keenam, posisi playoff terakhir, tetapi minggu ini menjadi minggu yang berat bagi The Red Dragons. Mereka kalah dari Hull di liga sebelum kalah 4-2 dari Chelsea dalam pertandingan FA Cup yang seru yang membutuhkan 120 menit untuk ditentukan.

The Swans telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut melawan Stoke dan Portsmouth, dan dapat mendekati Wrexham dengan selisih dua poin jika menang dalam pertandingan all-Welsh ini.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Issa Kaboré diragukan (cedera otot paha), sementara Ben Sheaf dan Liberato Cacace absen hingga akhir Maret untuk Wrexham. Gelandang George Dobson diskors.

The Swans akan tanpa Adam Idah dan Zeidane Inoussa, yang sedang pulih dari cedera otot paha dan punggung.

Penyerang Slovenia Swansea, Žan Vipotnik, saat ini menjadi top scorer Championship dengan 17 gol.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Wrexham vs Swansea City Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Parkinson Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer V. Matos

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Wrexham vs Swansea hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: