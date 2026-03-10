Harapan untuk lolos ke babak playoff dipertaruhkan di Racecourse Ground, di mana Wrexham dan Hull City akan bertanding dalam laga krusial Championship saat musim memasuki fase penentuan.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wrexham vs Hull, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Wrexham vs Hull

Championship - Championship SToK Cae Ras

Wrexham vs Hull City akan dimulai pada 10 Mar pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Wrexham menghadapi jadwal padat setelah pertandingan FA Cup yang melelahkan selama 120 menit melawan Chelsea. The Red Dragons dua kali memimpin dalam pertandingan putaran kelima di Racecourse Ground pada Sabtu, namun selalu disamakan skornya. Harapan mereka untuk meraih kemenangan mengejutkan pupus di waktu tambahan ketika kartu kuning George Dobson ditingkatkan menjadi kartu merah akibat tekel ceroboh terhadap Alejandro Garnacho.

Dengan Wrexham hanya tersisa 10 pemain, Garnacho dan João Pedro mencetak gol di waktu tambahan untuk memastikan kemenangan 4-2 bagi Chelsea, mengakhiri impian tim Wales tersebut untuk mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1997.

Meskipun kekalahan ini menyakitkan, tim asuhan Phil Parkinson kini dapat fokus sepenuhnya pada liga. Dengan 57 poin dari 35 pertandingan, Wrexham berada di zona playoff dan mengejar promosi keempat berturut-turut. Mereka telah membangun momentum dengan tiga kemenangan beruntun di Championship, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas Charlton Athletic di The Valley.

Hull tiba di utara Wales dengan keunggulan tiga poin, namun goyah setelah dua kekalahan beruntun. Mereka dikalahkan oleh Ipswich di Portman Road, lalu kalah 3-1 di kandang dari Millwall meskipun imbang di babak pertama. Kekalahan itu membuat mereka tertinggal sembilan poin dari zona promosi otomatis.

The Tigers akan berambisi untuk bangkit, terutama setelah mengalahkan Wrexham 2-0 dalam laga tandang pada Desember lalu. Tim asuhan Sergej Jakirović tampil impresif saat bertandang, memenangkan tujuh dari sembilan laga Championship terakhir mereka, termasuk tiga clean sheet dalam empat laga terakhir.

Statistik kunci & kabar cedera

Masalah cedera terus memengaruhi susunan pemain Wrexham. Ben Sheaf, Matty James, dan Liberato Cacace masih absen, sementara Dobson akan absen setelah mendapat kartu merah melawan Chelsea. Ada juga tanda tanya mengenai Issa Kaboré, yang absen dalam pertandingan piala karena masalah otot paha dan akan menjalani tes kebugaran terakhir.

Di sisi lain, Hull juga memiliki masalahnya sendiri. Akin Famewo, Ryan Giles, Darko Gyabi, Yu Hirakawa, Matty Jacob, dan Mo Belloumi semua absen, meninggalkan Sergej Jakirović dengan pilihan yang terbatas. Gelandang Matt Crooks menambah masalah, karena ia sedang menjalani hukuman larangan bermain pada pertandingan kedua setelah mengumpulkan sepuluh kartu kuning musim ini.

Sejarah tidak berpihak pada Wrexham saat menghadapi Hull di Racecourse Ground - mereka belum pernah mengalahkan The Tigers di liga sejak April 1996. Namun, mereka berhasil mengeliminasi Hull dari EFL Cup pada awal musim ini, menang melalui adu penalti setelah imbang dramatis 3-3.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Wrexham vs Hull City Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Parkinson Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer S. Jakirovic

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

