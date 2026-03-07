Tim Championship yang sedang naik daun menghadapi tantangan terberat mereka sejauh ini, bertekad untuk mengubah Racecourse Ground menjadi panggung untuk mengalahkan tim Premier League.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wrexham vs Chelsea, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Wrexham vs Chelsea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Wrexham vs Chelsea

FA Cup - FA Cup SToK Cae Ras

Wrexham vs Chelsea akan dimulai pada 7 Mar pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Wrexham telah menampilkan permainan sepak bola yang memukau belakangan ini, dan mereka dengan cepat menjadi salah satu tim paling menarik untuk diikuti. Di bawah arahan Phil Parkinson, tim ini telah menemukan ritme permainan, bermain dengan percaya diri, dan menyerang dengan tujuan yang jelas. Tentu saja, kekalahan 2-0 di kandang melawan Millwall di Championship awal bulan lalu menjadi hambatan, tetapi sejak itu Wrexham AFC menunjukkan ketahanan dan tidak membiarkan hal itu mengganggu momentum mereka.

Chelsea, di sisi lain, telah mengalami beberapa kekalahan dalam beberapa pekan terakhir, tetapi saat berbicara tentang Piala FA, mereka terlihat tajam dan siap. Kemenangan telak mereka, mengalahkan Charlton 5-1 dan kemudian menghancurkan Hull 4-0, menunjukkan tim yang telah menemukan kembali ketajaman mereka. Dengan Liam Rosenior sebagai pelatih, Chelsea akan berambisi membawa energi yang sama ke dalam pertandingannya melawan Wrexham, menciptakan panggung untuk pertandingan yang menarik.

Statistik kunci & berita cedera

Wrexham harus menghadapi wabah penyakit yang melanda skuad mereka sebelum perjalanan ke Championship melawan Charlton Athletic, tetapi Phil Parkinson seharusnya memiliki keleluasaan untuk memilih skuad yang sepenuhnya fit saat mereka menghadapi Chelsea.

The Blues, di sisi lain, kehilangan beberapa nama penting, Estevao dan Marc Cucurella absen karena cedera otot paha, namun Rosenior masih memiliki banyak opsi serangan yang tersedia. Dengan kedalaman dan kekuatan serangan dalam skuadnya, Chelsea akan merasa percaya diri untuk menguasai pertandingan melawan Wrexham.

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

WRE Last 2 matches CHE 0 Menang 1 Seri 1 Menang Chelsea 2 - 2 Wrexham

Chelsea 5 - 0 Wrexham 2 Gol tercipta 7 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Wrexham vs Chelsea hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: