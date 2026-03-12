Piala Champions CONCACAF 2026 akan digelar di Vancouver, di mana Vancouver Whitecaps akan menjamu Seattle Sounders dalam pertandingan babak 16 besar pertama mereka.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BC Place

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders akan dimulai pada 13 Mar pukul 21:00 EST dan 02:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Persaingan Cascadia kembali bergulir di panggung kontinental, dan ada sejarah di baliknya. Vancouver Whitecaps dan Seattle Sounders terakhir kali bertemu di CONCACAF Champions Cup sepuluh tahun lalu, dengan Seattle meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang di babak grup musim 2015/16. Kini, mereka bertemu lagi - kali ini di babak 16 besar.

Seattle datang dengan momentum kemenangan di Leagues Cup 2025, bertekad untuk menambah gelar Champions Cup kedua ke dalam daftar prestasi mereka setelah mengangkat trofi pada 2022. Kapten veteran Cristian Roldan memimpin tim, bertekad untuk membawa Sounders melewati rintangan yang menghentikan mereka tahun lalu, saat Cruz Azul mengeliminasi mereka di babak yang sama.

Vancouver, di sisi lain, lolos dengan kemenangan agregat 2–0 atas CS Cartaginés, berkat gol dari Kenji Cabrera dan Sebastian Berhalter. Dengan penyerang Jerman veteran Thomas Müller dalam skuad, Whitecaps berupaya mengulang keajaiban perjalanannya musim lalu ke final Champions Cup, di mana mereka finis sebagai runner-up.

Ini adalah pertarungan ambisi dan rivalitas: Seattle mengejar pembalasan dan gelar lain, Vancouver mengejar momentum dan terobosan. Dan dengan BC Place menjadi tuan rumah leg pertama, diharapkan atmosfernya akan sangat meriah.

Müller: Pemain yang patut diperhatikan

Tidak ada kejutan di sini - salah satu pemain terbaik generasi ini terus menantang usia, bersinar di usia 36 tahun dan menikmati musim pertamanya di Vancouver. Legenda Bayern Munich dan tim nasional Jerman ini telah beradaptasi dengan mulus ke kehidupan sebagai Whitecap, memberikan kualitas yang telah mendefinisikan kariernya di Eropa.

Sejak bergabung sebagai Pemain Terpilih pada musim panas lalu, ia telah mencetak 11 gol dan tiga assist dalam sekitar 1.300 menit di semua kompetisi, sebuah pencapaian yang tidak hanya mencerminkan kelasnya yang tak terbantahkan tetapi juga dampaknya terhadap serangan Vancouver. Bagi para pendukung, menyaksikan bintang dunia yang terkenal membawa visi, timing, dan sentuhan akhir khasnya ke BC Place adalah suatu kebanggaan, membuktikan bahwa meskipun sudah memasuki usia 30-an, ia tetap menjadi pembeda.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Vancouver Whitecaps vs Seattle

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

