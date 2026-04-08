Performa Toluca naik-turun, dan mereka akan berusaha untuk kembali stabil saat menjamu LA Galaxy di Estadio Nemesio Diez pada leg pertama perempat final CONCACAF Champions Cup.

Waktu kick-off Toluca vs LA Galaxy

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Nemesio Diez

Pertandingan Toluca vs LA Galaxy dimulai pada 9 Apr pukul 23:00 EST dan 04:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Toluca memasuki babak perempat final ini setelah kalah tipis 1-0 saat bertandang ke markas Querétaro pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut berarti mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi - kemenangan 4-0 atas San Diego di babak sebelumnya yang membalikkan defisit agregat mereka.

LA Galaxy juga sedang tidak dalam performa terbaiknya. Baru-baru ini, mereka menelan kekalahan 2-1 di kandang sendiri dari Minnesota United dan hanya meraih satu kemenangan dari enam pertandingan MLS Wilayah Barat musim ini. Perjalanan mereka hingga ke babak ini sedikit lebih mulus, setelah diundi melawan Mount Pleasant di babak sebelumnya, tetapi kini mereka harus meningkatkan performa mereka saat menghadapi lawan yang lebih tangguh.

Statistik Utama

Babak perempat final ini menandai pertemuan kedua antara Toluca dan LA Galaxy. Pertemuan pertama mereka terjadi di final Campeones Cup pada Oktober 2025, saat Toluca menang tipis 3-2.

Pada malam itu, Diego Fagundez dan Gabriel Pec mencetak gol untuk Galaxy, di antara gol penyama kedudukan dari Nicolás Castro, tetapi gol-gol di menit-menit akhir dari Franco Romero dan Federico Pereira membalikkan keadaan menjadi menguntungkan Toluca dan memastikan trofi tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

TOL Last 1 matches LAG 1 Menang 0 Seri 0 Menang Los Angeles 2 - 3 Toluca 3 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

