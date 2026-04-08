Berikut ini adalah informasi mengenai siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Toluca vs LA Galaxy, serta semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.
|AS
|Fubo
|Kanada
|Fubo Kanada
|India
|FanCode
Cara menonton Toluca vs LA Galaxy dengan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau sekadar ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari belahan dunia lain, Anda mungkin akan menemui pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Waktu kick-off Toluca vs LA Galaxy
Pertandingan Toluca vs LA Galaxy dimulai pada 9 Apr pukul 23:00 EST dan 04:00 GMT.
Pratinjau pertandingan
Toluca memasuki babak perempat final ini setelah kalah tipis 1-0 saat bertandang ke markas Querétaro pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut berarti mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi - kemenangan 4-0 atas San Diego di babak sebelumnya yang membalikkan defisit agregat mereka.
LA Galaxy juga sedang tidak dalam performa terbaiknya. Baru-baru ini, mereka menelan kekalahan 2-1 di kandang sendiri dari Minnesota United dan hanya meraih satu kemenangan dari enam pertandingan MLS Wilayah Barat musim ini. Perjalanan mereka hingga ke babak ini sedikit lebih mulus, setelah diundi melawan Mount Pleasant di babak sebelumnya, tetapi kini mereka harus meningkatkan performa mereka saat menghadapi lawan yang lebih tangguh.
Statistik Utama
Babak perempat final ini menandai pertemuan kedua antara Toluca dan LA Galaxy. Pertemuan pertama mereka terjadi di final Campeones Cup pada Oktober 2025, saat Toluca menang tipis 3-2.
Pada malam itu, Diego Fagundez dan Gabriel Pec mencetak gol untuk Galaxy, di antara gol penyama kedudukan dari Nicolás Castro, tetapi gol-gol di menit-menit akhir dari Franco Romero dan Federico Pereira membalikkan keadaan menjadi menguntungkan Toluca dan memastikan trofi tersebut.
Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Toluca vs LA Galaxy hari ini
- Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.
Cara menonton di Layar Lebar
Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau melakukan Mirroring/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.