Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Toluca
Estadio Nemesio Diez
Los Angeles
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Toluca vs LA Galaxy di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Performa Toluca naik-turun, dan mereka akan berusaha untuk kembali stabil saat menjamu LA Galaxy di Estadio Nemesio Diez pada leg pertama perempat final CONCACAF Champions Cup.

Berikut ini adalah informasi mengenai siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Toluca vs LA Galaxy, serta semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode

Cara menonton Toluca vs LA Galaxy dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau sekadar ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari belahan dunia lain, Anda mungkin akan menemui pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan ExpressVPN!Daftar sekarang

Waktu kick-off Toluca vs LA Galaxy

crest
Pertandingan Toluca vs LA Galaxy dimulai pada 9 Apr pukul 23:00 EST dan 04:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Toluca memasuki babak perempat final ini setelah kalah tipis 1-0 saat bertandang ke markas Querétaro pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut berarti mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi - kemenangan 4-0 atas San Diego di babak sebelumnya yang membalikkan defisit agregat mereka.

Queretaro v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

LA Galaxy juga sedang tidak dalam performa terbaiknya. Baru-baru ini, mereka menelan kekalahan 2-1 di kandang sendiri dari Minnesota United dan hanya meraih satu kemenangan dari enam pertandingan MLS Wilayah Barat musim ini. Perjalanan mereka hingga ke babak ini sedikit lebih mulus, setelah diundi melawan Mount Pleasant di babak sebelumnya, tetapi kini mereka harus meningkatkan performa mereka saat menghadapi lawan yang lebih tangguh.

Seattle Sounders FC v LA GalaxyGetty Images

Statistik Utama

Babak perempat final ini menandai pertemuan kedua antara Toluca dan LA Galaxy. Pertemuan pertama mereka terjadi di final Campeones Cup pada Oktober 2025, saat Toluca menang tipis 3-2. 

Pada malam itu, Diego Fagundez dan Gabriel Pec mencetak gol untuk Galaxy, di antara gol penyama kedudukan dari Nicolás Castro, tetapi gol-gol di menit-menit akhir dari Franco Romero dan Federico Pereira membalikkan keadaan menjadi menguntungkan Toluca dan memastikan trofi tersebut.

Berita tim & susunan pemain

TolucaHome team crest

3-4-3

Formasi

4-2-3-1

Home team crestLAG
22
L. Garcia
4
B. Mendez
19
S. Simon
6
F. Pereira
20
J. Gallardo
5
F. Romero
8
N. Castro
11
Helinho
10
J. Angulo
9
A. Vega
26
Paulinho
12
J. Marcinkowski
14
J. Nelson
4
M. Yoshida
25
C. Garces
2
M. Yamane
6
E. Cerrillo
11
G. Pec
27
E. Thommy
22
E. Wynder
26
H. Miller
99
J. Klauss

4-2-3-1

LAGAway team crest

TOL
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Mohamed

LAG
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Vanney

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

TOL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

LAG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

TOL

Last 1 matches

LAG

1

Menang

0

Seri

0

Menang

3

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/1
Kedua tim mencetak gol
1/1

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Toluca vs LA Galaxy hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau melakukan Mirroring/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN.Dapatkan Express!