Tigres akan menjalani leg pertama babak perempat final CONCACAF Champions Cup melawan Seattle Sounders di Meksiko, sambil masih berusaha mengatasi performa yang kurang konsisten.

Cara Menonton Tigres vs Seattle Sounders FC Menggunakan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Tigres vs Seattle Sounders FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Universitario/El Volcan

Pertandingan Tigres vs Seattle Sounders dimulai pada 9 Apr pukul 21:00 EST dan 02:00 GMT.

Tigres melangkah ke babak perempat final ini setelah menelan kekalahan tipis 1-0 dari Club Tijuana pada akhir pekan lalu. Satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertandingan terakhir diraih secara dramatis saat melawan Cincinnati, di mana mereka berhasil membalikkan ketertinggalan agregat 3-0 dengan kemenangan 5-1 di babak 16 besar.

Seattle tiba di Meksiko dalam performa yang jauh lebih baik. The Sounders mengalahkan Houston Dynamo 1-0 dalam pertandingan terakhir mereka, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi enam pertandingan di semua kompetisi. Selama periode tersebut, mereka hanya kebobolan sekali, menunjukkan betapa kokohnya pertahanan mereka.

Bagi Tigres, Rodrigo Aguirre menjadi bintang utama di Champions Cup musim ini. Penyerang berusia 31 tahun ini telah mencetak empat gol dalam tiga pertandingan dan akan kembali menjadi kunci ancaman serangan mereka.

Di sisi lain, Paul Rothrock dari Seattle juga telah menunjukkan kemampuannya. Pemain berusia 27 tahun ini telah mencetak dua gol dalam dua pertandingan kontinental musim ini dan memasuki pertandingan ini dalam performa yang bagus, siap memainkan peran kunci bagi Sounders ke depannya.

Tidak ada pemain yang absen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Tigres vs Seattle Sounders FC hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: