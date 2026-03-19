Performa Tigres UANL yang tidak konsisten membuat mereka harus melakukan comeback besar-besaran pada leg kedua melawan Cincinnati di babak 16 besar Champions Cup.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Tigres vs FC Cincinnati, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Tigres vs FC Cincinnati dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau sekadar ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari belahan dunia lain, Anda mungkin akan menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Tigres vs FC Cincinnati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Universitario/El Volcan

Tigres UANL vs Cincinnati akan dimulai pada 20 Maret pukul 20:00 EST dan 01:00 GMT..

Pratinjau pertandingan

Leg pertama pekan lalu di TQL Stadium sepenuhnya didominasi oleh Cincinnati, saat tuan rumah menang 3-0 dengan Kevin Denkey yang dikaitkan dengan Coventry City mencetak dua gol dan Tom Barlow menambahkan satu gol lagi di menit-menit akhir.

Sementara itu, Tigres saat ini berada di enam besar Liga MX Clausura, namun menjalani musim yang naik-turun, sedangkan performa Cincinnati sendiri sedang tidak stabil, dengan hanya meraih satu kemenangan dari empat laga terakhir dan menelan kekalahan telak 6-1 dari New England pada akhir pekan lalu.

Ketidakstabilan tersebut berarti hasil pertandingan ini belum sepenuhnya pasti meskipun Cincinnati memiliki keunggulan, dan meskipun Tigres diunggulkan untuk meraih hasil positif di kandang, besarnya defisit yang harus dikejar masih terasa sulit.

Aguirre & Denkey: Pemain yang patut diperhatikan

Bagi Tigres, Rodrigo Aguirre adalah pemain yang patut diperhatikan di area pertahanan lawan. Pemain berusia 31 tahun ini mungkin tidak dalam performa puncak, namun ia berhasil mencetak dua gol dalam dua laga kontinental terakhirnya dan akan berambisi untuk kembali menorehkan namanya. Pengalaman dan kehadirannya di lini depan bisa menjadi kunci bagi Los Tigres dalam upaya membalikkan keadaan.

Di sisi lain, dua gol Denkey di leg pertama masih menjadi bahan pembicaraan. Pemain berusia 25 tahun ini tidak hanya mencetak dua gol - ia juga memberikan satu assist, sehingga total kontribusinya menjadi lima gol dalam kompetisi ini. Dengan dampak sebesar itu, ia akan bersemangat untuk mempertahankan momentumnya dan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Tigres di leg kedua.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Tigres vs FC Cincinnati

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Tigres vs FC Cincinnati hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: