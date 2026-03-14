Cara menonton pertandingan Serie A Udinese vs Juventus hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Serie A antara Udinese dan Juventus, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Juventus masih berjuang untuk merebut posisi empat besar dan akan bertandang ke markas Udinese akhir pekan ini, dengan pertandingan tersebut digelar di Stadio Friuli.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Udinese vs Juventus, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisDAZN Inggris
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahShasha

Cara menonton Udinese vs Juventus dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Udinese vs Juventus

Serie A - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese vs Juventus akan dimulai pada 14 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Juventus sedang mengalami masa-masa sulit belakangan ini, kehilangan poin di liga serta tersingkir dari kompetisi Eropa dan Coppa Italia, namun mereka akhirnya menemukan ritme permainan mereka pekan lalu. Setelah awal yang lambat melawan Pisa, mereka bangkit di babak kedua, dengan Cambiaso, Thuram, Yildiz, dan Boga mencetak gol dalam kemenangan meyakinkan di Allianz. Meski demikian, mereka masih berada di peringkat keenam, tepat di tengah persaingan untuk memperebutkan tempat di Liga Champions.

Persaingan ini sangat ketat. Como meraih kemenangan, Roma tergelincir, dan kedua tim akan saling berhadapan berikutnya, jadi Juve tahu kemenangan di Udine bisa mengangkat posisi mereka di klasemen, setidaknya untuk sehari. Kekhawatiran terletak pada performa tandang mereka - tim asuhan Luciano Spalletti kebobolan tiga gol atau lebih dalam empat laga tandang terakhir.

Di sisi lain, sejak Spalletti mengambil alih pada Oktober, hanya Inter yang mencetak lebih banyak gol di Serie A, jadi Juve tetap berbahaya. Dan sejarah berpihak pada mereka: Udinese jarang mengancam mereka, kalah dalam tujuh dari delapan pertemuan terakhir dan hanya mencetak dua gol dalam periode tersebut.

Namun, Udinese tidak menyerah begitu saja. Pasukan Kosta Runjaic bangkit dari keterpurukan di bulan Februari dengan kemenangan besar atas Fiorentina dan hampir mengulangi prestasi itu saat melawan Atalanta, sayangnya keunggulan dua gol mereka sirna di menit-menit akhir. Mereka aman di papan tengah dan mengejar posisi di paruh atas klasemen, dengan pelatih mereka menjaga tim tetap terhindar dari zona degradasi untuk musim kedua berturut-turut.

Statistik penting & berita cedera

Untuk Juventus, daftar cedera cukup pendek - hanya Emil Holm dan Arkadiusz Milik yang absen, sementara Dusan Vlahović akhirnya kembali berlatih penuh setelah lebih dari tiga bulan absen. 

Di sisi lain, Udinese harus bermain tanpa Nicolo Bertola, Jordan Zemura, dan Alessandro Zanoli yang sudah lama absen, namun mereka diperkirakan akan mendapat dorongan dengan kembalinya Oumar Solet dan Arthur Atta.

Dalam hal rekor head-to-head, Juve telah unggul selama bertahun-tahun, memenangkan lima dari enam pertemuan terakhir dan 25 dari 33 pertandingan secara keseluruhan melawan Udinese.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Udinese vs Juventus

Udinese

3-5-2

Formasi

4-2-3-1

JUV
40
M. Okoye
31
T. Kristensen
27
C. Kabasele
28
O. Solet
8
J. Karlstroem
11
H. Kamara
32
J. Ekkelenkamp
24
J. Piotrowski
19
K. Ehizibue
10
N. Zaniolo
9
K. Davis
1
M. Perin
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
15
P. Kalulu
3
G. Bremer
5
M. Locatelli
7
C. Conceicao
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
13
J. Boga
10
K. Yildiz

4-2-3-1

JUV

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Runjaic

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Spalletti

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

UDI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

JUV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

UDI

Last 5 matches

JUV

1

Menang

0

Seri

4

Menang

2

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Udinese vs Juventus hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0