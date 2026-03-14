Juventus masih berjuang untuk merebut posisi empat besar dan akan bertandang ke markas Udinese akhir pekan ini, dengan pertandingan tersebut digelar di Stadio Friuli.

Waktu kick-off Udinese vs Juventus

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese vs Juventus akan dimulai pada 14 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Juventus sedang mengalami masa-masa sulit belakangan ini, kehilangan poin di liga serta tersingkir dari kompetisi Eropa dan Coppa Italia, namun mereka akhirnya menemukan ritme permainan mereka pekan lalu. Setelah awal yang lambat melawan Pisa, mereka bangkit di babak kedua, dengan Cambiaso, Thuram, Yildiz, dan Boga mencetak gol dalam kemenangan meyakinkan di Allianz. Meski demikian, mereka masih berada di peringkat keenam, tepat di tengah persaingan untuk memperebutkan tempat di Liga Champions.

Persaingan ini sangat ketat. Como meraih kemenangan, Roma tergelincir, dan kedua tim akan saling berhadapan berikutnya, jadi Juve tahu kemenangan di Udine bisa mengangkat posisi mereka di klasemen, setidaknya untuk sehari. Kekhawatiran terletak pada performa tandang mereka - tim asuhan Luciano Spalletti kebobolan tiga gol atau lebih dalam empat laga tandang terakhir.

Di sisi lain, sejak Spalletti mengambil alih pada Oktober, hanya Inter yang mencetak lebih banyak gol di Serie A, jadi Juve tetap berbahaya. Dan sejarah berpihak pada mereka: Udinese jarang mengancam mereka, kalah dalam tujuh dari delapan pertemuan terakhir dan hanya mencetak dua gol dalam periode tersebut.

Namun, Udinese tidak menyerah begitu saja. Pasukan Kosta Runjaic bangkit dari keterpurukan di bulan Februari dengan kemenangan besar atas Fiorentina dan hampir mengulangi prestasi itu saat melawan Atalanta, sayangnya keunggulan dua gol mereka sirna di menit-menit akhir. Mereka aman di papan tengah dan mengejar posisi di paruh atas klasemen, dengan pelatih mereka menjaga tim tetap terhindar dari zona degradasi untuk musim kedua berturut-turut.

Statistik penting & berita cedera

Untuk Juventus, daftar cedera cukup pendek - hanya Emil Holm dan Arkadiusz Milik yang absen, sementara Dusan Vlahović akhirnya kembali berlatih penuh setelah lebih dari tiga bulan absen.

Di sisi lain, Udinese harus bermain tanpa Nicolo Bertola, Jordan Zemura, dan Alessandro Zanoli yang sudah lama absen, namun mereka diperkirakan akan mendapat dorongan dengan kembalinya Oumar Solet dan Arthur Atta.

Dalam hal rekor head-to-head, Juve telah unggul selama bertahun-tahun, memenangkan lima dari enam pertemuan terakhir dan 25 dari 33 pertandingan secara keseluruhan melawan Udinese.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

