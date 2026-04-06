Juventus akan menjamu Genoa di Stadion J sambil terus berjuang untuk meraih posisi empat besar di Serie A dan tiket ke Liga Champions musim depan.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Juventus vs Genoa, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Juventus vs Genoa

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Juventus vs Genoa akan dimulai pada 6 Apr pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Juventus akan menjalani pertandingan ini setelah bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo beberapa pekan lalu, di mana Kenan Yildiz mencetak gol lebih dulu sebelum Andrea Pinamonti menyamakan kedudukan di babak kedua. Hasil tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan Juve menjadi empat pertandingan, dengan Luciano Spalletti mulai mengembalikan ritme tim menjelang fase akhir musim.

Genoa, yang dilatih oleh Daniele De Rossi sejak November, terlihat jauh lebih kuat dan berhasil naik ke papan tengah klasemen, meskipun mereka memasuki jeda setelah mengalami kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 2-0 di kandang dari Udinese, dengan Jurgen Ekkelenkamp dan Keinan Davis sama-sama mencetak gol di babak kedua.

Statistik penting & kabar cedera

Emil Holm hampir bergabung dengan timnas Swedia selama jeda internasional dan bisa kembali jika lolos tes kebugaran. Genoa, bagaimanapun, memiliki beberapa kekhawatiran dengan Brooke Norton-Cuffy yang kemungkinan absen dan Maxwel Cornet, yang dipinjam dari West Ham, juga diragukan.

Secara keseluruhan, Juventus secara historis mendominasi pertemuan ini, dengan memenangkan 26 dari 39 pertemuan antara kedua tim. Performa terkini juga menguntungkan tuan rumah - Juventus meraih empat kemenangan dari lima pertandingan kandang terakhir mereka di liga, sementara Genoa belum berhasil meraih kemenangan dalam enam pertandingan tandang terakhir mereka.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain 70 M. Cornet

15 B. Norton-Cuffy

