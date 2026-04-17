Inter kembali ke San Siro dengan target memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Serie A saat menjamu Cagliari yang berjuang keras demi setiap poin demi memastikan kelangsungan mereka di liga.

Pertandingan Inter vs Cagliari akan dimulai pada 17 April pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Inter saat ini sedang dalam performa terbaiknya, setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Como yang membuat mereka unggul sembilan poin di puncak klasemen Serie A. Dengan hanya enam pekan tersisa, pelatih kepala Cristian Chivu memiliki keleluasaan untuk menyeimbangkan ambisi liga dengan laga semifinal Coppa Italia yang akan datang, meskipun mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan kandang berturut-turut tetap menjadi prioritas utama. Marcus Thuram adalah bintang utama tuan rumah, setelah baru saja mencetak dua gol penting, dan ia akan berusaha memanfaatkan pertahanan Cagliari yang secara historis kesulitan di San Siro.

Tim tamu datang dengan semangat yang meningkat setelah kemenangan krusial 1-0 atas Cremonese, yang membuat mereka unggul enam poin dari zona degradasi. Namun, tim asal Sardinia ini menghadapi tantangan berat; mereka belum pernah mengalahkan Inter dalam 12 pertemuan terakhir dan memiliki rekor buruk melawan tiga tim teratas liga musim ini. Narasi malam ini mungkin akan menjadi milik Sebastiano Esposito, pemain pinjaman dari Inter yang saat ini memimpin lini depan Cagliari, yang sedang dalam performa terbaiknya dan sangat ingin mengejutkan klub induknya di salah satu panggung terbesar sepak bola.

Inter telah mengubah San Siro menjadi benteng yang kokoh, namun Chivu harus sedikit merombak susunan pemainnya untuk pertandingan ini. Kehilangan terbesar tak diragukan lagi adalah Lautaro Martinez, yang masih absen karena cedera otot dan diperkirakan baru kembali pada akhir April. Menambah masalah dalam pemilihan pemain, gelandang Petar Sucic sedang menjalani skorsing satu pertandingan setelah menerima kartu kuning kelimanya dalam kemenangan yang kacau di Como.

Secara statistik, pertemuan kedua tim ini belakangan ini sangat condong ke satu pihak, dengan Inter memenangkan 10 dari 12 pertemuan terakhir. Kesulitan yang dialami Cagliari diperparah oleh serangan yang lambat - mereka adalah satu-satunya tim di divisi ini yang belum mencetak gol dalam 20 menit pertama pertandingan. Daftar cedera mereka juga tidak membantu; Luca Mazzitelli absen karena cedera betis, bergabung dengan Mattia Felici dan Riyad Idrissi yang sudah lama absen. Dengan Leonardo Pavoletti yang juga mengalami ketidaknyamanan fisik, sebagian besar beban kreativitas akan berada di pundak Esposito dan pemain veteran Andrea Belotti saat mereka berusaha mengakhiri puasa kemenangan di San Siro yang telah berlangsung sejak 2016.

