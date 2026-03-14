Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoLecce
Cara menonton pertandingan Serie A antara SSC Napoli vs Lecce hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Serie A antara SSC Napoli dan Lecce, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Napoli berharap bisa finis di dua besar, sementara Lecce sedang berjuang untuk bertahan di Serie A. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan SSC Napoli vs Lecce, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisDAZN Inggris
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahSTARZPLAY

Cara menonton SSC Napoli vs Lecce dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Cara menonton dan streaming langsung Napoli vs Lecce secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Waktu kick-off SSC Napoli vs Lecce

Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Pertandingan Napoli vs Lecce akan dimulai pada 14 Maret 2026 pukul 13:00 EST dan 17:00 GMT. 

Ulasan pertandingan

Dengan sisa sepuluh pertandingan musim Serie A, Lecce masih belum aman dari degradasi. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke markas juara bertahan Napoli, yang berambisi finis di dua besar. 

FBL-EUR-C1-NAPOLI-CHELSEAGetty Images

Napoli adalah satu-satunya tim di Serie A yang belum terkalahkan di kandang musim ini. Kali terakhir mereka kalah di Stadion Diego Armando Maradona adalah pada Desember 2024. Saat ini, tim asuhan Antonio Conte tertinggal empat poin dari AC Milan yang berada di posisi kedua dan unggul lima poin dari tim di peringkat keempat dan kelima. Mereka hanya kalah satu kali dari enam pertandingan terakhir di level teratas.

SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images

Hanya Pisa yang berada di dasar klasemen yang mengumpulkan poin Serie A lebih sedikit di laga tandang musim ini daripada Lecce, yang telah kalah delapan kali dari 13 laga tandang mereka, meskipun mereka telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk pertandingan krusial melawan Cremonese pada laga terakhir. 

Statistik penting & berita cedera

Daftar cedera Napoli yang panjang telah sedikit berkurang, dengan hanya Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara, dan David Neres yang dipastikan absen dalam pertandingan ini. 

Napoli belum pernah mencatatkan clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. 

Sebelas gol terakhir Napoli dicetak oleh delapan pemain berbeda.

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain SSC Napoli vs Lecce

SSC NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestLEC
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
17
M. Olivera
31
S. Beukema
20
E. Elmas
37
L. Spinazzola
99
A. Zambo Anguissa
27
A. Santos
21
M. Politano
6
B. Gilmour
19
R. Hoejlund
30
W. Falcone
44
Gabriel
17
D. Veiga
5
J. Siebert
3
C. Ndaba
19
L. Banda
50
S. Pierotti
20
Y. Ramadani
29
L. Coulibaly
16
O. Gandelman
9
N. Stulic

4-2-3-1

LECAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Conte

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Di Francesco

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

NAP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

LEC
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

NAP

Last 5 matches

LEC

4

Menang

1

Seri

0

Menang

7

Gol tercipta

0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton SSC Napoli vs Lecce hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

