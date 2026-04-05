team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoAC Milan
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Serie A antara SSC Napoli vs AC Milan hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan SSC Napoli vs AC Milan, dan kami akan memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisDAZN Inggris
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahSTARZPLAY

Cara menonton SSC Napoli vs AC Milan dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off SSC Napoli vs AC Milan

Pertandingan hari ini antara SSC Napoli dan AC Milan akan dimulai pada 6 Apr 2026, pukul 19:45.

Pratinjau Pertandingan 

FBL-ITA-SERIEA-FIORENTINA-NAPOLIGetty Images

Persaingan memperebutkan posisi kedua di Serie A mencapai puncaknya pada Senin ini saat Napoli menjamu AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona. Dengan selisih hanya satu poin antara kedua tim, laga pada Matchday ke-31 ini secara efektif bernilai enam poin bagi perebutan tiket otomatis ke Liga Champions. Kedua tim memasuki laga ini dengan kondisi skuad yang beragam. 

Napoli cemas dengan kondisi kebugaran David Neres sekaligus kehilangan pilar pertahanan utama seperti Di Lorenzo, sedangkan Milan harus mengatasi skorsing Fikayo Tomori dan potensi cedera bintang-bintang seperti Rafael Leão dan Adrien Rabiot. Terlepas dari absennya para pemain ini, pertarungan taktis tetap berlangsung sengit, mempertemukan penuntas peluang Napoli, Rasmus Højlund, melawan tim Milan yang unggul dalam serangan balik cepat dan pertahanan bola mati.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain SSC Napoli vs AC Milan

SSC NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formasi

3-5-2

Home team crestMIL
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
17
M. Olivera
5
J. Jesus
3
M. Gutierrez
99
A. Zambo Anguissa
68
C
S. Lobotka
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
11
K. De Bruyne
23
G. Nascimento
16
C
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
14
L. Modric
19
Y. Fofana
9
N. Fuellkrug
18
C. Nkunku

-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Conte

MIL
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Allegri

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

NAP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

MIL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

NAP

Last 5 matches

MIL

3

Menang

0

Seri

2

Menang

7

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton SSC Napoli vs AC Milan hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

