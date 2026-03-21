Setelah peluang mereka untuk merebut gelar juara nyaris sirna akhir pekan lalu, AC Milan kini mengalihkan fokus untuk mengamankan posisi kedua saat menjamu Torino di San Siro.

AC Milan vs Torino akan dimulai pada 21 Maret pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Tepat ketika kemenangan Milan dalam derby seolah-olah akan menghidupkan kembali perburuan Scudetto, sekaligus memperkecil keunggulan Inter menjadi tujuh poin, Rossoneri justru tersandung di Olimpico. Inter memang sudah kehilangan poin saat melawan Atalanta, namun Milan gagal memanfaatkannya — mereka kalah dari Lazio pada Minggu malam dalam kekalahan tandang pertama mereka di Serie A musim ini. Ironisnya, itu adalah stadion yang sama tempat Lazio menyingkirkan mereka dari Coppa Italia tiga bulan sebelumnya.

Kekalahan itu berarti rekor tak terkalahkan dalam 24 pertandingan di liga kini berganti menjadi dua kekalahan dalam empat laga, sebuah goyangan yang bisa berakibat fatal mengingat kualifikasi Liga Champions belum aman. Napoli kembali bersaing untuk posisi kedua, sehingga Milan akan berjuang keras untuk menghindari kekalahan beruntun di liga untuk pertama kalinya dalam setahun.

Musim ini, Torino mengalami kesulitan besar - hampir setengah dari pertandingan liga mereka berakhir dengan kekalahan, dan pertahanan mereka termasuk yang terburuk di Serie A. Mereka hanya meraih satu poin dari lima pertandingan tandang terakhir, kebobolan 15 gol dalam periode tersebut. Namun, kedatangan pelatih interim Roberto D’Aversa telah memberi mereka semangat baru. Kemenangan 4-1 atas Parma akhir pekan lalu, didorong oleh tiga gol di babak kedua, mengangkat mereka lebih jauh dari zona degradasi. Enam poin dari tiga pertandingan di bawah D’Aversa memang menggembirakan, tetapi memperbaiki performa tandang mereka tetap menjadi tantangan besar.

Milan sekali lagi akan bermain tanpa Ruben Loftus-Cheek dan Matteo Gabbia, sementara Santiago Gimenez kemungkinan besar tidak akan diturunkan karena ia masih dalam proses pemulihan setelah absen selama empat bulan.

Bagi tim tamu, satu-satunya kekhawatiran nyata adalah Zakaria Aboukhlal. Pemain sayap asal Maroko ini telah absen dalam empat pertandingan akibat dua cedera terpisah, yang terbaru adalah masalah lutut, sehingga ketersediaannya masih belum pasti.

Secara keseluruhan, sejarah sangat berpihak pada Milan. Torino belum pernah menang di San Siro sejak 1985. Faktanya, mereka telah mencoba 29 kali sejak saat itu dan selalu pulang dengan tangan hampa, kalah dalam 20 dari pertandingan tersebut. Bahkan pada bulan Desember, ketika Torino sempat unggul dua gol di kandang sendiri, Milan tetap menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan merebut kemenangan 3-2.

