Dengan selisih hanya tiga poin antara AC Milan dan Juventus, pertemuan ke-182 di Serie A antara dua klub legendaris Italia ini bisa jadi penentu dalam perebutan posisi kedua.

AC Milan vs Juventus akan dimulai pada 26 Apr 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Kemenangan 1-0 Milan atas Hellas Verona yang terancam degradasi merupakan kembalinya performa yang dinanti-nantikan setelah dua kekalahan beruntun di mana mereka tidak mencetak gol. Performa kandang Rossoneri belakangan ini buruk, kalah dalam dua pertandingan terakhir di San Siro, sebanyak yang mereka alami dalam 45 pertandingan sebelumnya di stadion mereka.

Juventus mencatatkan kemenangan tanpa kebobolan ketiga berturut-turut pada Minggu lalu saat mengalahkan Bologna 2-0, memperlebar keunggulan mereka atas Roma yang berada di peringkat kelima menjadi lima poin. Pasukan Luciano Spalletti hanya kebobolan satu gol dalam enam pertandingan Serie A terakhir mereka, imbang 1-1 dengan Sassuolo dan menang dalam lima pertandingan lainnya. Juve memiliki peluang untuk mencatatkan empat kemenangan beruntun tanpa kebobolan di liga untuk pertama kalinya sejak 2023. Namun, mereka belum pernah mencatatkan clean sheet saat bertandang ke markas masing-masing tim enam besar lainnya musim ini.

Tiga dari empat pertemuan terakhir Serie A berakhir tanpa gol.

Christian Pulišić dari Milan telah mencetak gol dalam 12 pertandingan terakhirnya bersama Rossoneri.

Milan tampaknya tampil dengan kekuatan penuh di sini, sementara Juventus akan mengevaluasi Emil Holm dan Mattia Perin menjelang kick-off.

