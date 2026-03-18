Vancouver Whitecaps bertandang ke Lumen Field dengan harapan bisa membalikkan keadaan saat menghadapi Seattle Sounders dalam leg kedua babak 16 besar CONCACAF Champions Cup.

Waktu kick-off Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps

Pertandingan Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps dimulai pada 19 Maret pukul 22:00 EST dan 03:00 GMT.

Whitecaps gagal memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah pada Jumat lalu, dan kalah 3-0. Paul Arriola mencetak dua gol untuk Seattle sebelum Paul Rothrock menambah gol ketiga pada menit ke-70, membuat harapan Vancouver untuk tetap bertahan di kompetisi ini semakin tipis.

Meski begitu, Sounders sadar bahwa laga ini belum sepenuhnya berakhir. Mereka harus tetap waspada di Lumen Field dan mencegah Vancouver membalikkan keadaan. Seattle membawa momentum tersebut ke liga dengan kemenangan meyakinkan 1-0 atas San Jose, dan dibutuhkan kejutan besar untuk menghentikan langkah mereka menuju perempat final.

Seattle lebih unggul dalam pertemuan ini selama bertahun-tahun, dengan memenangkan 21 dari 45 pertemuan terakhir. Vancouver berhasil meraih 11 kemenangan dalam periode tersebut, dengan 13 pertandingan berakhir imbang. Kedua tim pernah bertemu di Champions Cup pada 2015, saat Seattle keluar sebagai pemenang dengan skor agregat 4-1.

Baru-baru ini, Sounders telah mengubah Lumen Field menjadi benteng yang tak terkalahkan. Mereka belum terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, dengan 13 kemenangan dan empat hasil imbang sejak kekalahan 3-2 melawan Minnesota United pada Juni 2025.

Kemungkinan susunan pemain Seattle vs Vancouver Whitecaps Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer B. Schmetzer Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Soerensen

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

