Vancouver Whitecaps bertandang ke Lumen Field dengan harapan bisa membalikkan keadaan saat menghadapi Seattle Sounders dalam leg kedua babak 16 besar CONCACAF Champions Cup.
Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|AS
|Fubo
|Kanada
|Fubo Kanada
|India
|FanCode
Waktu kick-off Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps
Pertandingan Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps dimulai pada 19 Maret pukul 22:00 EST dan 03:00 GMT.
Pratinjau pertandingan
Whitecaps gagal memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah pada Jumat lalu, dan kalah 3-0. Paul Arriola mencetak dua gol untuk Seattle sebelum Paul Rothrock menambah gol ketiga pada menit ke-70, membuat harapan Vancouver untuk tetap bertahan di kompetisi ini semakin tipis.
Getty Images
Meski begitu, Sounders sadar bahwa laga ini belum sepenuhnya berakhir. Mereka harus tetap waspada di Lumen Field dan mencegah Vancouver membalikkan keadaan. Seattle membawa momentum tersebut ke liga dengan kemenangan meyakinkan 1-0 atas San Jose, dan dibutuhkan kejutan besar untuk menghentikan langkah mereka menuju perempat final.
Head-to-head & statistik kunci
Seattle lebih unggul dalam pertemuan ini selama bertahun-tahun, dengan memenangkan 21 dari 45 pertemuan terakhir. Vancouver berhasil meraih 11 kemenangan dalam periode tersebut, dengan 13 pertandingan berakhir imbang. Kedua tim pernah bertemu di Champions Cup pada 2015, saat Seattle keluar sebagai pemenang dengan skor agregat 4-1.
Getty Images
Baru-baru ini, Sounders telah mengubah Lumen Field menjadi benteng yang tak terkalahkan. Mereka belum terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, dengan 13 kemenangan dan empat hasil imbang sejak kekalahan 3-2 melawan Minnesota United pada Juni 2025.
Berita tim & susunan pemain
Performa
Rekor Head-to-Head
Klasemen
