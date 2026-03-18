Cara menonton pertandingan Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan CONCACAF Champions Cup antara Seattle Sounders FC dan Vancouver Whitecaps, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Vancouver Whitecaps bertandang ke Lumen Field dengan harapan bisa membalikkan keadaan saat menghadapi Seattle Sounders dalam leg kedua babak 16 besar CONCACAF Champions Cup.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau sekadar ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari belahan dunia lain, Anda mungkin akan menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Lumen Field

Pertandingan Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps dimulai pada 19 Maret pukul 22:00 EST dan 03:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Whitecaps gagal memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah pada Jumat lalu, dan kalah 3-0. Paul Arriola mencetak dua gol untuk Seattle sebelum Paul Rothrock menambah gol ketiga pada menit ke-70, membuat harapan Vancouver untuk tetap bertahan di kompetisi ini semakin tipis.

Meski begitu, Sounders sadar bahwa laga ini belum sepenuhnya berakhir. Mereka harus tetap waspada di Lumen Field dan mencegah Vancouver membalikkan keadaan. Seattle membawa momentum tersebut ke liga dengan kemenangan meyakinkan 1-0 atas San Jose, dan dibutuhkan kejutan besar untuk menghentikan langkah mereka menuju perempat final.

Head-to-head & statistik kunci

Seattle lebih unggul dalam pertemuan ini selama bertahun-tahun, dengan memenangkan 21 dari 45 pertemuan terakhir. Vancouver berhasil meraih 11 kemenangan dalam periode tersebut, dengan 13 pertandingan berakhir imbang. Kedua tim pernah bertemu di Champions Cup pada 2015, saat Seattle keluar sebagai pemenang dengan skor agregat 4-1.

Baru-baru ini, Sounders telah mengubah Lumen Field menjadi benteng yang tak terkalahkan. Mereka belum terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, dengan 13 kemenangan dan empat hasil imbang sejak kekalahan 3-2 melawan Minnesota United pada Juni 2025.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Seattle vs Vancouver Whitecaps

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • B. Schmetzer

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Soerensen

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

SEA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

VAN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
15/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

SEA

Last 5 matches

VAN

2

Menang

2

Seri

1

Menang

9

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

