Seattle Sounders kembali tampil di bawah sorotan lampu Lumen Field dengan tantangan berat yang harus dihadapi, saat mereka berusaha membalikkan ketertinggalan dua gol dan menciptakan comeback legendaris melawan tim Tigres yang sangat tajam dalam laga leg kedua perempat final CONCACAF yang wajib dimenangkan.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Seattle Sounders FC vs Tigres, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Seattle Sounders FC vs Tigres

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Lumen Field

Pertandingan Seattle Sounders vs Tigres akan dimulai pada 16 April pukul 23:30 EST dan 04:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setelah menjalani delapan laga tandang yang melelahkan, Seattle Sounders akhirnya kembali ke kandang, dan mereka harus tampil sempurna malam ini untuk menjaga impian mereka di ajang kontinental tetap hidup. Tantangannya sangat berat: kekalahan 2-0 di Monterrey berarti Seattle harus menang dengan selisih tiga gol untuk lolos secara langsung, karena satu gol saja dari Tigres akan memicu aturan gol tandang dan memaksa Rave Green untuk mencetak empat gol.

Meskipun sejarah berpihak pada mereka, mengingat comeback legendaris pada 2013 di mana mereka menjadi tim MLS pertama yang menyingkirkan lawan dari Meksiko, tantangan saat ini sangat berat.

Getty Images

Tigres datang dengan keunggulan klinis, dipimpin oleh Ozziel Herrera dan barisan belakang berpengalaman yang membungkam serangan Seattle pada leg pertama. Namun, dengan Paul Rothrock yang sedang dalam performa terbaiknya dan kembalinya Albert Rusnak yang mengendalikan lini tengah, Sounders akan berusaha memanfaatkan energi dari penonton tuan rumah yang telah lama dinanti untuk membalikkan defisit dan mengamankan tempat di semifinal CONCACAF Champions Cup melawan Nashville SC atau CF America.

Pemain yang patut diperhatikan

Bagi Sounders, Rothrock telah menjadi motor serangan yang tak tergantikan, baru saja mencatatkan penampilan ke-100 dan membuktikan bahwa ia memiliki visi untuk menembus pertahanan Liga MX yang tangguh saat taruhannya sangat tinggi.

Dia akan berhadapan dengan playmaker Tigres yang klinis, Herrera, yang telah menorehkan namanya dengan mencetak gol di leg pertama dan memiliki kemampuan berbahaya untuk mengakhiri seri ini dengan satu serangan balik.

Getty Images

Pertarungan taktis antara pergerakan kreatif Rothrock dan kemampuan finishing Herrera kemungkinan besar akan menentukan apakah Seattle mampu membalikkan keadaan atau apakah tim tamu akan dengan mudah memastikan tiket mereka ke semifinal.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Seattle vs Tigres

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

