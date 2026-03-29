Cara menonton pertandingan Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, karena GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Getty Images

Pertandingan yang dijadwalkan pada Senin, 30 Maret, di Stadion ACA, Guwahati, ini memiliki arti yang sangat penting. Kedua tim bertekad untuk melupakan musim 2025 yang mengecewakan, di mana mereka finis di posisi terbawah klasemen. Bagi Rajasthan, ini merupakan kembalinya sang kapten baru sekaligus pahlawan lokal, Riyan Parag, yang memimpin tim di kota kelahirannya, menandai perubahan signifikan dalam kepemimpinan franchise tersebut.

Narasi pra-musim didominasi oleh transfer besar-besaran yang membuat kapten RR lama, Sanju Samson, pindah ke Yellow Army, sementara legenda Ravindra Jadeja bergerak ke arah sebaliknya untuk bergabung dengan Rajasthan. Pertukaran ini menambah lapisan drama berisiko tinggi: Samson akan memimpin serangan batting CSK melawan mantan rekan setimnya, sementara Jadeja kembali ke franchise tempat perjalanan IPL-nya dimulai pada 2008. Chennai juga telah berinvestasi besar-besaran untuk masa depan, dengan mengeluarkan dana besar untuk bintang-bintang domestik Kartik Sharma dan Prashant Veer, meskipun keduanya baru-baru ini mengalami cedera yang mungkin memengaruhi ketersediaan mereka untuk pertandingan pembuka ini.

Waktu Mulai Pertandingan Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings

🏟️ Tempat: Stadion ACA, Guwahati ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

Pertandingan hari ini antara Rajasthan Royals dan Chennai Super Kings akan dimulai pada 30 Maret 2026, pukul 19.30 WIB.

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan pemirsa menonton lebih banyak acara langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga saat dalam perjalanan, dan tersedia di iPhone, iPad, serta Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimum 12 bulan. Setelah jangka waktu minimum 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah saluran khusus siaran kriket, dan merupakan penyiar eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda dapat menonton siaran langsung dan tayangan ulang pertandingan, sehingga para penggemar dapat mengikuti jalannya pertandingan secara real-time. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan yang mendetail, komentar, dan cuplikan terbaik, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya dimulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket melalui TV. Jika Anda tidak berlangganan Fox dan tidak ingin berlangganan, Kayo Sports, layanan streaming olahraga, juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua pilihan paket berlangganan. Berikut ini rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket kelas atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati pembatasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami sangat merekomendasikan penggunaan NordVPN, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN terperinci kami untuk opsi lainnya.