Cara menonton pertandingan Punjab Kings vs Rajasthan Royals hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Berikut ini adalah tautan untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Punjab Kings vs Rajasthan Royals, karena GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Musim ini menandai adanya perubahan kepemimpinan di kedua tim. Shreyas Iyer memimpin Punjab Kings dengan fokus menstabilkan barisan tengah yang selama ini performanya naik-turun. Sementara itu, Rajasthan Royals mempercayakan jabatan kapten kepada Riyan Parag, sebuah langkah yang membuahkan hasil karena RR tampak sebagai salah satu tim paling seimbang di turnamen ini.

Pada akhirnya, pertandingan ini kemungkinan besar akan ditentukan oleh pertarungan antara pemukul kuat Punjab dan serangan bowling Rajasthan yang disiplin. Meskipun Kings didukung oleh penonton tuan rumah, kedalaman skuad dan performa terkini Royals memberi mereka sedikit keunggulan. Jika pelempar cepat Rajasthan dapat memanfaatkan pantulan bola di awal, mereka berada dalam posisi yang tepat untuk meraih dua poin penting.

Waktu Mulai Punjab Kings vs Rajasthan Royals

🏟️ Tempat: Stadion Kriket Internasional Baru, Chandigarh Baru ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

Pertandingan hari ini antara Punjab Kings dan Rajasthan Royals akan dimulai pada 28 April 2026, pukul 19.30 WIB.

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan pemirsa menonton lebih banyak acara langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga di mana saja dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung pertandingan melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan bagi penggemar olahraga, termasuk ‘Keanggotaan Harian Olahraga’, yang memberikan akses ke seluruh 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, tetapi selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan diperpanjang secara otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimum 12 bulan. Setelah jangka waktu minimum 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah penyiar khusus kriket, dan merupakan rumah eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda akan menemukan streaming pertandingan langsung dan rekaman, sehingga memungkinkan para penggemar untuk mengikuti aksi saat itu terjadi. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan terperinci, komentar, dan sorotan, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, yang menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam siaran olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang dibanderol seharga $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, dan jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini sangat cocok bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak memiliki Fox dan tidak ingin berlangganan, spesialis streaming olahraga Kayo Sports juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Ada dua opsi paket langganan. Berikut adalah rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, yang dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa ikatan kontrak.

Kayo Premium

Ini adalah paket tingkat atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati pembatasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami sangat merekomendasikan penggunaan NordVPN, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN terperinci kami untuk opsi lainnya.