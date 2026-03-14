Pertandingan hari Sabtu di Rugby Park akan mempertemukan dua tim yang berada di posisi berlawanan di klasemen Scottish Premiership — Kilmarnock akan menjamu Hearts yang sedang dalam performa terbaiknya.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Kilmarnock vs Hearts, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Kilmarnock vs Hearts

The BBSP Stadium, Rugby Park

Kilmarnock vs Hearts akan dimulai pada 14 Maret pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Musim Kilmarnock benar-benar seperti naik rollercoaster. Mereka mengawali musim dengan menjanjikan — dua kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam tujuh pertandingan pertama — namun segalanya dengan cepat berantakan. Sejak saat itu, Killie hanya berhasil meraih dua kemenangan dalam 22 pertandingan, dengan lima hasil imbang dan 15 kekalahan yang menyakitkan. Performa tersebut membuat mereka berada di peringkat ke-11 klasemen dengan 21 poin, tiga poin di bawah zona aman dan tujuh poin di atas tim terbawah Livingston.

Neil McCann telah sedikit menstabilkan tim sejak mengambil alih pada Januari lalu, meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dari sembilan pertandingan yang dipimpinnya. Ia akan berjuang keras untuk mengumpulkan lebih banyak poin di sisa musim demi mempertahankan Kilmarnock di kasta tertinggi.

Tantangan akhir pekan ini tak bisa lebih berat. Hearts datang ke Rugby Park dengan performa apik di puncak klasemen Premiership, bertekad mematahkan dominasi Old Firm di sepak bola Skotlandia. The Jambos telah mengumpulkan 19 kemenangan, enam hasil imbang, dan hanya empat kekalahan dari 29 pertandingan, mengumpulkan 63 poin - unggul lima poin dari Celtic.

Setelah mengalami kesulitan pada bulan Februari, dengan kekalahan dari St Mirren dan Rangers di antara kemenangan derby atas Hibs, Hearts telah bangkit kembali dengan kuat melalui dua kemenangan beruntun. Derek McInnes ingin timnya mempertahankan momentum tersebut menjelang akhir musim, karena ia menyadari bahwa setiap poin bisa menjadi penentu dalam perebutan gelar juara.

Statistik penting & berita cedera

Kilmarnock memasuki akhir pekan ini dengan daftar pemain absen yang cukup panjang. Lewis Mayo, Tyreece John-Jules, Kyle Magennis, Djenairo Daniels, dan Matthew Kennedy semuanya absen karena cedera, sehingga McCann kekurangan pilihan. Setelah kekalahan telak 5–1 dari Falkirk, sang manajer mungkin tergoda untuk melakukan perombakan dengan beberapa perubahan pada susunan pemain intinya saat menghadapi pemimpin klasemen.

Namun, Hearts pun tidak luput dari masalah. Craig Gordon, Stuart Findlay, Ageu, Oisin McEntee, Lawrence Shankland, Cameron Devlin, Stephen Kingsley, Calem Nieuwenhof, dan Finlay Pollock semuanya tidak bisa diturunkan, yang berarti The Jambos juga harus mengandalkan pemain cadangan.

Hearts memang memiliki rekor yang fantastis dalam laga ini belakangan ini, dengan meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertemuan musim ini, termasuk dua kemenangan di Rugby Park.

Berita tim & susunan pemain

